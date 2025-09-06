The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Exotic Pole Show, dans la bară care a uimit publicul! Delia și Mihai Bendeau au aplaudat din picioare

Episodul 1 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 6 septembrie 2025. Exotic Pole Show prezintă un dans la bară spectaculos, unul dintre primele momente pe scenă ale Ruxandrei Popa, o tânără de 19 ani. Energia și tehnica sa au impresionat publicul și jurații iar, la final, Delia și Mihai Bendeac s-au ridicat în picioare. Publicul a decis să răsplătească prestația cu 12.750 lei.

Sambata, 06.09.2025, 23:35