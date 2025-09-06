The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. In Pulse, dans comic într-un pulover uriaș: „De la tata mare, cu ăsta mergea în discoteci”

Episodul 1 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 6 septembrie 2025. Pe scenă, Emma și Norocel transformă un pulover uriaș într-un instrument comic, oferind un număr coregrafic plin de energie și umor. Show-ul lor a captat atenția și a făcut publicul să se bucure de fiecare mișcare, iar Delia l-a descris ca fiind ofertant și spectaculos. Publicul le-a oferit pentru talent și originalitate 10.005 lei.

Sambata, 06.09.2025, 22:15