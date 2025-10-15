Cât costă o nuntă în România în 2025. Ce sumă trebuie să scoți din buzunar pentru o petrecere cu 100 de invitați

Antena Căutare
Organizarea unei nunți în România în 2025 este o adevărată provocare pentru viitorii miri. Costurile pentru o petrecere cu 100 de invitați diferă în funcție de locație, meniuri și serviciile alese.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 15:34 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 16:46
Organizarea unei nunți în România în 2025 este o adevărată provocare pentru viitorii miri

În 2025, tot mai puțini tineri își doresc să se căsătorească din două motive întemeiate: lipsa banilor sau teama că ar putea face o alegere greșită. Cu toate acestea, unele persoane visează dintotdeauna să facă marele pas alături de sufletul pereche.

Deși pare că este un eveniment ușor de organizat, adevărul este cu totul altul. Toți își doresc să aibă parte de o zi specială, motiv pentru care așteptările sunt foarte ridicate. Așadar, mirii trebuie să scoată din buzunar sume importante de bani pentru o nuntă perfectă.

O astfel de petrecere implică o mulțime de eforturi: de la pregătiri, compromisuri și discuții până la costuri neprevăzute. Prețul unei nunți poate să varieze în funcție de locație, meniuri, muzică, aranjamente florale și alte servicii opționale.

Cât costă o nuntă în România, în 2025. Ce factori influențează prețul

Chiar dacă este vorba doar de o zi, nunta este un eveniment care se pregătește cu luni înainte. Fiecare detaliu contează: invitațiile, florile, candy barul, fotograful, tortul, băuturile sau meniurile speciale pentru invitați. Toate se adună și ajung rapid la o sumă importantă.

Cei care plănuiesc să se căsătorească în 2025 trebuie să știe că o astfel de petrecere vine la pachet cu multe cheltuieli.

O petrecere cu 100 de invitați ar putea să coste între 25.000 și 40.000 de euro. Prețul diferă în funcțiile de serviciile alese. Mirii ar putea să plătească mai mult pentru băuturi premium, candy bar, aranjamente florale, artiști celebri, tort din shoturi, dar și pentru alte surse de divertisment.

De asemenea, factorii principali care influențează costul unei nunți în 2025, în România, sunt:

• Locația și capacitatea sălii

• Tipul meniului și băuturile incluse

• Fotograful și videograful

• Formația sau DJ-ul pentru muzică

• Decorul, florile și aranjamentele speciale

• Serviciile extra, precum invitații personalizate sau transportul invitaților.

Cât costă fiecare serviciu în parte pentru o nuntă în 2025, în România

Astăzi, o nuntă nu mai reprezintă doar câteva mese la care se adună familia, ascultând muzică și bucurându-se marele pas al mirilor. Este o experiență pe care proaspeții căsătoriți vor să o ofere celor dragi și pentru care sunt dispuși să scoată bani mulți din buzunar.

Iată care sunt costurile medii pentru principalele servicii ale unei petreceri de nuntă cu 100 de persoane, potrivit click.ro:

• Meniul și băuturile: între 10.000 și 20.000 de euro

• Fotograf și videograf: între 1.500 – 3.500 euro

• Formație sau DJ: între 1.000 – 7.000 euro

• Ținutele mirilor: între 1.500 – 3.000 euro

• Decor și flori: între 1.000 – 3.000 euro

• Invitații și alte materiale tipărite: între 300 – 800 euro

• Transport și alte servicii: între 500 – 1.500 euro.

Colaj cu doi miri și o masă cu aranjamente florale pentru nuntă

În cele din urmă, o nuntă în 2025 nu este doar un simplu eveniment, ci un moment special care cere timp, organizare și un buget bine pus la punct.

