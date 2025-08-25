Gestul neobișnuit al unei mame la nunta fiicei sale a stârnit controverse în online: „Oamenii vor crede că încerc să o eclipsez”

O mamă a stârnit controverse în online după gestul făcut față de fiica ei în ziua nunții. Iată ce s-a întâmplat.

Soacra mică nu a ținut cont de rugămintea fiicei sale și a făcut o alegere care i-a umbrit ziua cea mare.

Citește și: Cum au apărut Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii la nunta ispitei Lala. Îndrăgostiții nu se mai ascund

Ce gest a făcut o mamă la nunta fiicei sale

În ciuda faptului că tânăra de 28 de ani și-a rugat mama să fie elegantă și discretă în ziua nunții sale, femeia a făcut o alegere care a înfuriat internetul.

Articolul continuă după reclamă

Soacra mică a decis ca în ziua nunții fiicei sale să nu mai fie personajul secundar, să facă un pas în față și să fie văzută: „Am petrecut atât de mult timp din viața mea fiind personajul secundar în povestea tuturor celorlalți, încât aproape am uitat că și eu merit să fiu văzută”, a spus aceasta, conform unei surse.

Citește și: Eliza, nepoata Reginei Camilla, de nerecunoscut. Cum arată domnișoara de onoare de la nunta Prințului William cu Kate Middleton

Și a făcut asta optând pentru o ținută controversată: rochia pentru eveniment. Mama miresei a ales o rochie care putea foarte ușor să fie confundată cu cea a fiicei sale. Este vorba de o rochie albă amplă, cu un corset strâns și decolteu în formă de inimă. De asemenea, rochița avea aplicate detalii cu floarea-soarelui. (Vezi imaginile aici.)

„Rochia mă face să mă simt vie într-un mod în care nu m-am mai simțit de ani de zile. Floarea-soarelui este îndrăzneață și veselă, exact așa cum vreau să mă simt când o voi vedea pe fetița mea rostind jurămintele.

Citește și: Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă

Dar de fiecare dată când mă uit la ea, îi aud vocea spunându-mi că este „prea mult” pentru mama miresei, că oamenii vor crede că încerc să o eclipsez în ziua ei specială”, a mai precizat femeia.

Internauții au reacționat imediat, cerându-i să renunțe la rochia aceasta, deoarece este foarte asemănătoare cu una de mireasă și ar eclipsa-o pe fiica sa într-unul dintre cele mai improtante momente din viață.

„Doamne, nu poți purta asta la o nuntă”, a precizat cineva.

Citește și: ANAF ia în vizor sălile de evenimente! Oamenii legii vor să știe câți participanți sunt la nunți, botezuri, majorate și nu numai

„Ce moment interesant ai ales să apari în public. Credeam că asta e rochia de mireasă…” a spus o altă persoană.

„Nunta ei e despre ea. Nu despre tine”, a susținut un internaut.

„Nu ai nevoie de o scuză pentru a purta ceea ce ți se pare frumos. TOTUȘI, RESPECTĂ cererea fiicei tale și poartă rochia aceea în ALTĂ zi”, a fost de părere altcineva.

Deși au fost și voci care i-au complimentat rochia, au sfătuit-o să o poarte cu altă ocazie.