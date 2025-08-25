Antena Căutare
Gestul neobișnuit al unei mame la nunta fiicei sale a stârnit controverse în online: „Oamenii vor crede că încerc să o eclipsez"

O mamă a stârnit controverse în online după gestul făcut față de fiica ei în ziua nunții. Iată ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 August 2025, 17:25
Gestul neobișnuit făcut de o mamă la nunta fiicei sale | Shutterstock

Soacra mică nu a ținut cont de rugămintea fiicei sale și a făcut o alegere care i-a umbrit ziua cea mare.

Ce gest a făcut o mamă la nunta fiicei sale

În ciuda faptului că tânăra de 28 de ani și-a rugat mama să fie elegantă și discretă în ziua nunții sale, femeia a făcut o alegere care a înfuriat internetul.

Soacra mică a decis ca în ziua nunții fiicei sale să nu mai fie personajul secundar, să facă un pas în față și să fie văzută: „Am petrecut atât de mult timp din viața mea fiind personajul secundar în povestea tuturor celorlalți, încât aproape am uitat că și eu merit să fiu văzută”, a spus aceasta, conform unei surse.

Și a făcut asta optând pentru o ținută controversată: rochia pentru eveniment. Mama miresei a ales o rochie care putea foarte ușor să fie confundată cu cea a fiicei sale. Este vorba de o rochie albă amplă, cu un corset strâns și decolteu în formă de inimă. De asemenea, rochița avea aplicate detalii cu floarea-soarelui. (Vezi imaginile aici.)

„Rochia mă face să mă simt vie într-un mod în care nu m-am mai simțit de ani de zile. Floarea-soarelui este îndrăzneață și veselă, exact așa cum vreau să mă simt când o voi vedea pe fetița mea rostind jurămintele.

Dar de fiecare dată când mă uit la ea, îi aud vocea spunându-mi că este „prea mult” pentru mama miresei, că oamenii vor crede că încerc să o eclipsez în ziua ei specială”, a mai precizat femeia.

Internauții au reacționat imediat, cerându-i să renunțe la rochia aceasta, deoarece este foarte asemănătoare cu una de mireasă și ar eclipsa-o pe fiica sa într-unul dintre cele mai improtante momente din viață.

„Doamne, nu poți purta asta la o nuntă”, a precizat cineva.

„Ce moment interesant ai ales să apari în public. Credeam că asta e rochia de mireasă…” a spus o altă persoană.

„Nunta ei e despre ea. Nu despre tine”, a susținut un internaut.

„Nu ai nevoie de o scuză pentru a purta ceea ce ți se pare frumos. TOTUȘI, RESPECTĂ cererea fiicei tale și poartă rochia aceea în ALTĂ zi”, a fost de părere altcineva.

mireasă cu mama sa
Deși au fost și voci care i-au complimentat rochia, au sfătuit-o să o poarte cu altă ocazie.

