În episodul 8 al sezonului 11 - X Factor, din data de 16 martie 2025, Adrien Vivienn Zoltan a cântat melodia "Dust in the wind". Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga au analizat atent momentul său artistic și au decis dacă are și sau nu factorul X!