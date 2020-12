Anunț de ultimă oră despre finala X Factor 2020. Când se alege marele câștigător al sezonului 9

Pentru a pune în valoare emoția și acuratețea care au scos-o în evidență pe Andrada Precup, Ștefan Bănică i-a invitat pentru un duet pe Damian Drăghici și Adrian Daminescu.

În audițiile X Factor 2020, italianca Sonia Mosca a interpretat piesa „And I Am Telling You I'm Not Going” și a mărturisit că este îndrăgostită de muzică: „Simt cu adevărat muzica înăuntrul meu”. Delia a avut o provocare în a găsi un invitat special cu o voce care să se potrivească perfect cu cea a Soniei, însă rezultatul este unul care se anunță spectaculos: Sonia va avea un duet cu Monica Anghel.

Finaliștii pe care se bazează Loredana și Florin Ristei la X Factor 2020

Florin Ristei se poate mândri cu grupul al cărui mentor este în Finala X Factor 2020. Super 4 a intrat în sufletele românilor datorită prestațiilor emoționante de pe scena sezonului 9 X Factor. Încă din audiții, cei 4 italieni i-au uimit pe jurații Florin Ristei, Ștefan Bănică, Delia și Loredana, cu interpretarea piesei „Caruso”.

Ei au cunoscut-o pe Raluka, cea alături de care vor avea un moment special, dar vor interpreta și o melodie alături de mentorul lor, Florin Ristei. Acesta a adus și întăriri, pe fratele său, Dan.

De-a lungul sezonului 9 X Factor, Adrian Petrache, nepotul lui Florin Salam, a impresionat juriul. Tânărul de 22 de ani a învățat de mic să cânte la chitară de la bunicul său. Împreună cu Loredana, a repetat pentru momentul special al finalei alături de nimeni altul decât unchiul său, Florin Salam.

Marea finală X Factor 2020 e vineri, de la 20.00, pe Antena 1.