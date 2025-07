Alina Chivulescu, fotografia din copilărie care a atras atenția fanilor săi. Cum arăta actrița pe vremea când era doar o copilă

Alina Chivulescu, frumoasa actriță din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a postat recent o imagine cu ea din copilărie, alături de părinții ei.

Alina Chivulescu și-a sărbătorit recent ziua de naștere alături de soțul ei Dan Chișu. Cei doi actori sunt născuți în aceeași zi și s-au bucurat din plin să poată sărbători împreună. Actrița a împlinit frumoasa vârstă de 51 ani și a primit cele mai calde urări din partea fanilor și a colegilor de breaslă.

Alina Chivulescu, fotografie din copilărie

Se pare că de ziua ei Alina a început să fie nostalgică și melancolică pentru că a ajuns să se uite la poze vechi din copilărie. Recent, ea a postat pe Instagram una dintre aceste poze în care apare alături de părinții ei.

La acea vreme, Alina era doar o copilă de 3-4 ani și era toată un zâmbet. Ea apare pozând între mama și tatăl ei. La descrierea fotografiei, Alina a scris „pe când eram bogată”, semn că între timp și-a pierdut ambii părinți, iar acum le duce dorul.

În secțiunea de comentarii, urmăritorii actriței au apreciat fotografia frumoasă de familie.

„superbi! Câtă bogăție!la mulți ani!”

„O bogăție de care avem nevoie mereu...din cufărul cu amintiri! ”

„Multe salutări, Alina! Am fost colege de liceu; tu puțin mai mică. Tare dragă îmi era mama ta când o vedeam în preajma ta! O femeie distinsă și frumoasă! Sper ca este bine!”

„L-am cunoscut pe tatal tau in Mangalia cand lucram la un magazin de mobila. Era in perioada cand aparusei in "La bloc" .Mi-a spus ca esti fiica lui si era foarte mandru de tine”

Acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor actriței care s-au bucurat să vadă fotografia cu ea din copilărie.

Alina trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, fiind împlinită pe plan profesional, jucând acum rolul Victoriei în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, dar și pe plan personal, avându-l alături de ea pe partenerul ei care o susține mereu.

Ea și regizorul Dan Chișu și-au început povestea de dragoste în urmă cu 11 ani și chiar dacă între ei există o diferență de vârstă de 19 ani, cei doi se înțeleg de minune și formează un cuplu solid.

Alina este extrem de discretă în ceea ce privește viața sa personală, iar detaliile pe care le împărtășește aduc la lumină o legătură puternică pe care o format-o de-a lungul timpului cu persoanele apropiate.

De ziua ei de naștere, actrița a primit mesaje emoționante și de la colegii din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Karina Jianu, Andrei Aradits sunt printre primii care i-au urat public „La mulți ani”.

Legăturile strânse care s-au format de-a lungul filmărilor la serial se arată a fi autentice și de durată. Experiența trăită zi de zi i-a adus aproape, formând astfel o familie departe de casă.

Pe Alina Chivulescu o veți putea urmări în curând în sezonul 2 din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

