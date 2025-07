Alina Chivulescu, dublă aniversare. Unde serbează această zi specială și ce mesaj emoționant a transmis actrița

Alina Chivulescu își serbează ziua de naștere astăzi. Iată de ce consideră actrița o sărbătoare a destinului.

Alina Chivulescu a împlinit frumoasa vârstă de 51 de ani. Frumoasa actriță este celebrată de oameni dragi și de colegi de platou.

Unde își serbează ziua Alina Chivulescu și ce a transmis actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Alina Chivulescu este născută pe 21 iulie. Destinul a făcut să se căsătorească pentru a doua oară cu Dan Chișu, care este născut în aceeași zi, însă la 19 ani distanță.

„Nu ne propunem absolut nimic. Merge totul de la sine și ne bucurăm unul de celălalt. Nu cred că există un secret, avem aceeași admirație și apreciere unul față de celălalt, așa cum aveam la început”, spunea Alina Chivulescu despre relația cu Dan Chișu, conform unei surse.

În ciuda diferenței de vârstă, cei doi formează un cuplu puternic de 11 ani. În urmă cu 7 ani, cei doi s-au căsătorit, trăind zi de zi o poveste de iubire scrisă parcă de Univers.

„Să ne trăim, Dane! Cea mai bizară zi de «nașteri» :), recunoști:)?” este mesajul postat de Alina Chivulescu pe rețelele de socializare.

Mesajul arată legătura strânsă dintre ei, o anumită complicitate, iubire, destin și mister. Alina este extrem de discretă în ceea ce privește viața sa personală, iar detaliile pe care le împărtășește aduc la lumină o legătură puternică pe care o format-o de-a lungul timpului cu persoanele apropiate.

Dan Chișu a fost invitat surpriză într-unul dintre episoadele sezonului 2 din Iubire cu parfum de lavandă. Acesta este actor, regizor, scenarist, producător, dar și fondatorul Festivalului Internaţional de Film DaKINO şi cel care a pus bazele Nopţii Devoratorilor de Publicitate în România, dar și Café DeKo, locul în care au avut loc primele spectacole de stand-up şi teatru de improvizaţie din România, de pe lângă Teatrul Naţional Bucureşti.

De-a lungul timpului a jucat în filme precum Senatorul melcilor (1995), Asfalt Tango (1996), Faimosul paparazzo (1999), dar şi în scurtmetrajele Datorie (2006) şi Excursie (2014).

În anul 2010 a debutat ca regizor, scenarist şi producător cu lungmetrajul WebSiteStory, iar apoi au urmat Ursul (2011), Şi caii sunt verzi pe pereţi (2012), dar și Bucureşti NonStop (2013).

„La început am vrut să refuz dar între timp, de la primul rol din viaţa mea, am făcut eu, ca regizor, 8 filme de lungmetraj. Am lucrat eu cu mulţi actori şi trebuie să recunosc că am înțeles cât de grea e meseria asta de actor. Pe Ruxandra o ştiu de mult si am vazut cât de multe a făcut şi clar nu am putut să o refuz. Dar aici a fost si curiozitatea. Cum voi reacţiona eu, la indicațiile altuia şi dacă sunt în stare să fac ce mi se cere. Și după ce am jucat acum, mi-a crescut şi mai mult respectul pentru cei care fac această meserie”, spunea acesta.

Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și soțul său este foarte posibil să își petreacă ziua specială în Statele Unite ale Americii, după cum declara Alina în urmă cu câteva săptămâni.

„Nu mi-am făcut un plan. S-ar putea să primesc un cadou. Și eu, și Dan suntem născuți în aceeași zi și pentru că eu fac 51, iar Dan 70, s-ar putea să plecăm în State, dar pentru că e atât de mare complicația lucrurilor acolo, situația e dezarmantă, dar sper ca lucrurile să se potolească și să plecăm în vacanță”, a dezvăluit Alina Chivulescu.

Cum au serbat-o colegii de platou pe Alina Chivulescu

Actrița a primit mesaje emoționante și de la colegii din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Karina Jianu, Andrei Aradits sunt printre primii care i-au urat public „La mulți ani”.

Legăturile strânse care s-au format de-a lungul filmărilor la serial se arată a fi autentice și de durată. Experiența trăită zi de zi i-a adus aproape, formând astfel o familie departe de casă.

Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se întoarce cu sezonul 2 la Antena 1 și în AntenaPLAY din toamnă.