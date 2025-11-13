Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. George a cerut-o în căsătorie pe Victoria. Ce secret află Alexia și Constance

Ediția din 13 noiembrie 2025 din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a scos la iveală noi secrete, momente tensionate, dar și una dintre cele mai frumoase zile din viața lui George și a Victoriei.

Episodul 11 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzat pe 13 noiembrie 2025, a debutat cu un moment de liniște atât acasă la Victoria, cât și la Tudor, însă nu la fel s-a întâmplat și în cazul lui Matei, care a primit o vizită total neașteptată din partea lui Damian. El a fost amenințat cu un pistol pentru a renunța la investigațiile pe care le-a început, fiind chiar lovit în burtă cu un pumn.

În tot acest timp, Basty și Sandra purtau o discuție serioasă, dar care a fost întreruptă de Alina. În timp ce soția lui îi spunea că bebelușul din pântecul său este băiețel, fiica lui urma să îl anunțe că i-au apărut mai mutle pete pe corp. Aceasta l-a rugat să nu o mai interneze în spital, pentru dacă își va pierde viața, va vrea să se întâmple acasă.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. Basty îi propune lui Tudor să construiască mai multe case sociale, iar Damian o amenință pe Constance pentru a-l face pe Matei să renunțe la investigații

Deși nu a început ziua prea bine, Basty îi propune fiului său un proiect prin intermediul căruia să acceseze din nou fonduri europene, fapt care îi amintește lui Tudor faptul că banii pentru programul de redresare regională au intrat deja în cont sub forma unui avans.

Discuția a continuat cu situația critică în care se află Alina, Basty recunoscându-i fiului său că aceasta nu vrea să mai lupte pentru viața ei.

În tot acest timp, Ana și Victoria își petreceau dimineața împreună discutând despre apropierea lor, moment în care Damian și-a făcut apariția la ele acasă.

„Mi-am amintit ceva despre Olimpia” a fost replica care l-a scos din minți pe George, fâcând-l să țipe și să îl gonească.

„Pe altcineva caut. Constance e acasă?!” a mai spus Damian cu o calmitate uriașă în timp ce ea chiar cobora scările.

El i-a propus o ultimă ofertă, și anume, să îl potolească pe Matei în schimbul recuperării apartamentului din Paris, însă Constance nu a fost prea încântată. În acel moment, Damian a amenințat-o că altfel va schimba placa.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. Sandra le-a spus lui Basty și lui Matei că bebelușul pe care îl poartă în pântec este băiat. Alina află că este posibil ca mama ei să fi fost omorâtă de Damian

Sandra s-a dus la Matei la birou să îl anunțe că a aflat sexul copilului lor, iar el s-a bucurat, însă nu a putut să îi ascundă faptul că prezența lui Damian în viața ei este destul de periculoasă.

Tudor și Șerban vorbeau despre proiectele pe care le desfășoară la firmă, iar Alexia și Ana au ieșit în oraș pentru a discuta despre George și Damian care ar trebui să rămână la distanță. Discuția lor a devenit destul de emoționantă, însă Ana nu știa că sora ei are un plan și că nimic din ce vorbesc ele nu este adevărat. Alexia reușește să scoată de la Ana o informație pe care aceasta alege să o ascundă pentru un moment, deoarece știe că pe Tudor îl va deranja. Este vorba despre faptul că se simte mult mai acasă la Victoria decât la el.

Damian o vizita din nou pe Victoria, moment în care tatăl lui Ducu a mers la bar la Geo pentru a-l pedepsi pe cel care îl cerceta online pe tatăl Anei. El a identificat bine locația, însă nu și persoana, pentru că în loc să se răzbune pe Ionuț, acesta l-a pe bătut pe Geo.

Basty încerca să o convingă pe Alina să continue lupta, moment în care a primit un mesaj care îl va bulversa total: „Cred că ai citit certificatul medico-legal până acum. Damian a omorât-o pe soția ta.”

El a ieșit afară și a dat nas în nas cu Damian pe care l-a tras imediat la răspundere: „Ce ai făcut?! Ai omorât-o pe Denisa? Ai omorât-o pe soția mea?”.

Cei doi s-au încăierat, dar s-au oprit în momentul în care Ana și Tudor au ajuns acasă. Basty i-a spus lui Tudor că el este responsabil de moartea mamei lui, iar Alina a auzit totul.

Damian neagă totul, timp în care Alina și Lili poartă o discuție copleșitoare.

„Toată viața mea m-am simțit vinovată că mama a murit din cauza mea. Mereu am crezut că a fost vina mea. A sacrificat totul pentru mine și mereu m-am simțit vinovată. Ca și cum îi datorez tot, ca și cum ea pentru mine a pierdut tot. Înțelegi?” a spus Alina, în timp ce Lili încerca să se liniștească, însă izbucnind și ea în plâns.

„Nu! Mama ta te-a iubit enorm! Nu se poate!” spunea aceasta încercând să o facă pe aceasta să nu creadă în zvonul pe care l-a auzit.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. Ducu află că tatăl lui l-a bătut pe Geo și răbufnește. Sandra descoperă că prima soție a lui Basty ar fi putut să fi fost omorâtă

În timp ce mama Lena îl îngrijea pe Geo, tatăl lui Ducu a venit la ei acasă pentru a-l vizita. Surpriza cea mare a fost când cei doi s-au recunoscut, iar Ducu a răbufnit.

„El a fost mai tată pentru mine decât ai fost tu vreodată! Ia pleacă! Pleacă! Elena n-are nicio vină că tu ești un ratat. Eu astăzi nu mai pot să merg să o văd și nici nu știu cum o să mai continuăm pentru că nu mai vreau să te văd niciodată. M-ai prostit, mi-am mâncat alocația, m-ai lăsat la orfelinat în timp ce îți creșteai celălalt copil cu banii mei. Tu nu ești om! Pleacă! Pleacă! Pleacă de aici!” a strigat acesta cu o dezamăgire uriașă.

Și Sandra trăia o mare dezamăgire în aceste momente, deoarece ea a aflat ultima despre certificatul medico-legal. Totuși, ea și-a dorit să îi fie alături lui Basty în aceste momente grele.

„E o posibilitate cât se poate de reală. Asta știu. Am primit acest certificat și pare original. Eu nu mai țin minte. Leo s-a ocupat de toate astea. Eu eram varză. Nu știam că s-a făcut o autopsie. Și acolo scrie că în corpul Denisei s-a găsit un sedativ puternic care, în doze mari, a provocat decesul” a spus bărbatul, adăugând că nu știe cine i-a trimis documentul.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. Alexia află că Damian ar fi putut să fie tatăl ei. Constance primește o scrisoare în care i se transmite faptul că Damian este vinovat pentru moartea soțului său

George s-a interesat de perioada în care Damian a fost la închisoare pentru a se asigura că nu ar putea să fie tatăl Alexiei, așa cum Victoria a aflat de la Lili. El îi spune Victoriei totul, moment în care Alexia intră pe ușă și aude totul.

„N-am crezut. A fost un zvon. O bârfă. Ne-am asigurat că nu e așa. Eu nu m-am îndoit nicio secundă de tine! Alexia, semănăm! Poate nu vezi tu, dar eu văd, simt și știu că e așa. Puiule, ești puternică! Ești puternică și orice ar fi, mergi mereu mai departe. Asta avem noi în comun! Nimeni și nimic nu ne dărâmă la pământ. Te rog eu, nu mai lăsa lucrurile astea să te afecteze!” i-a spus George în timp ce ea era demoralizată, dar care a ajuns la concluzia că nu trebuie să lase nimic să o doborare.

Constance află și ea zvonul care ar fi putut să schimbe totul și recunoaște că este dezamăgită că nu a aflat la timp: „Simt un junghi în inimă!”.

Ea primește o scrisoare anonimă în care a fost scris următorul mesaj: „Soțul tău voia să se retragă, dar a fost amenințat cu moartea să continue să spele bani pentru Damian. Damian e vinovat pentru moartea lui.”.

„Cred că astăzi fac un infarct” a spus ea, arătându-i Victoriei scrisoarea.

Vestea ajunge și la Matei, care îi mărturisește mamei lui că o să îl caute pe cel care a trimis scrisoare, dar că așteaptă și niște scueze de la ea.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. Victoria vrea ca Ana și Alexia să fie domnișoare de onoare la nunta cu George. Tatăl lui Ducu îi cere acestuia să aibă grijă de sora lui în cazul în care va păți ceva

Victoria i-a propus Alexiei să își aleagă ce haine dorește pentru nuntă, însă ea se enervează atunci când aude că trebuie să se asorteze cu Ana. Nervii ei îl sperie pe George, care reușește să o calmeze, cerându-i să fie „cavalerul” lui de onoare” pentru a nu mai putea refuza această propunere.

La redacție, ședința Anei cu Matei, Toby, Ducu și Tina este întreruptă de un apel din partea tatălui lui Ducu care îi cere un lucru măreț acestuia. Mai exact, el vrea ca fiul lui să îi promită că va avea grijă de sora lui, părând că își ia adio.

Și Alexia are nevoie de un favor, însă de la Sofia. Aceasta îi cere prietenei ei să o ajute să strice ceremonia dintre Victoria și George, punându-l pe lista de invitați și pe Damian Negru.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. Constance face un gest neașteptat pentru George. Ce cadou de preț îi oferă fiului ei

După ce a avut loc o discuție între George și Victoria, bărbatul a rămas cu impresia că ea ține mai mult cu Ana decât cu Alexia, motiv pentru care simte să se destăinuiască la mama lui.

Și Constance avea în plan să poarte o discuție cu fiul ei, și, după ce o apără pe Victoria mai face un gest neașteptat.

Mai exact, aceasta îi oferă lui George inelul de logodna pe care l-a primit de la tatăl său pentru ca acesta să îl ofere în dar Victoriei.

El îi mulțumește surprins și se îmbrățișază sincer după atât de multe zile pline de tensiune.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. George o cere în căsătorie pe Victoria. Momentul a fost urmărit din umbră de Alexia

După ce a primit inelul de logodnă de la mama sa, George ia inițiativa și o cere în căsătorie pe Victoria într-un cadru de vis, amenajat cu multă dragoste.

El a legat-o la ochi și a surprins-o cu adevărat cu ce a pregătit pentru momentul atât de mult așteptat.

„Cred că aveam nevoie de un moment ca acesta. Vreau să rămână printre amintirile noastre frumoase. Vreau să fii soția mea!” a spus acesta emoționat în timp ce se punea în genunchi.

„Trebuia să mă întrebi, nu trebuia să fie o întrebare?!” a întrebat Victoria.

„Nu! E cea mai mare dorință a mea și nu e nicio întrebare. Asta dacă tu nu vrei...” a replicat el.

„E și cea mai mare dorință a mea!” a adăugat Victoria, în timp ce Alexia privea din umbră spunând că este plictisitor.

„Știu inelul acesta. L-ai furat?” a întrebat ea, fiind puțin amuzată de situația.

„Mi l-a dat de bună voie!” a explicat George, urmând ca Victoria să continue: „Nu pot să cred. E ceva schimbat la ea. Am văzut de dimineață”.

„Poate a înțeles în sfârșit cât de mult ne iubim!” a mai zis el.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 13 noiembrie 2025. Basty a mai primit un bilet. Matei află că nu mai este suspectul principal în cazul morții lui Leo

În timp ce Victoria și George se bucurau de una dintre cele mai frumoase seri din viața lor, Basty mai primea un bilet care să îi tulbure liniștea.

„Întreab-o pe Lili pentru detalii” este mesajul care a făcut-o pe aceasta să îi ceară să aibă grijă de Cosmina în cazul în care va păți ceva.

„În cazul în care o să îți spun, Damian o să scape de mine!” a mai adăugat ea.

„Denisa era bolnavă. Era pe moarte. Are el vreo legătură cu moartea ei?” a întrebat Basty.

„Poate că adevărul este altul” a răspuns Lili, vizibil îngrijorată.

În tot acest timp, Matei a primit vizita avocatei care i-a dat o veste total neașteptată, și anume că cineva a mărturisit ce s-a întâmplat de fapt în cazul morții lui Leo.

