Ilinca Gheorghiu, vacanță alături de colegii din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN": „Eram în mare îmbrăcați și râdeam cu lacrimi"

Ilinca Gheorghiu, tânăra actriță care o interpretează pe Cosmina în serialul original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, a avut parte de o vacanță de neuitat cu colegii de platou.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 August 2025, 11:52
Ce a dezvăluit actrița din serialul original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN"

Ilinca Gheorghiu, tânăra actriță care o interpretează pe Cosmina în serialul original ce poartă semnătura Ruxandrei Ion și este produs de Dream Film Producțion pentru Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a profitat din plin de pauza dintre filmări pentru a-și reîncărca bateriile într-un mod inedit – alături de colegii de platou.

Destinația aleasă? Barcelona – orașul culorilor, al energiei și al amintirilor de neuitat.

Ilinca Gheorghiu, actrița din serialul original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, a avut parte de o vacanță de neuitat cu colegii de platou

Deși Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN este primul ei proiect major în televiziune, Ilinca Gheorghiu a atras rapid atenția, iar publicul a început să o aprecieze pentru prezența sa sinceră și expresivă. În perioada de filmări, între ea și colegii de platou s-a legat o prietenie frumoasă, care a dus, firesc, la planuri comune de vacanță și momente memorabile trăite împreună, departe de platourile de filmare.

Citește și: Actrița Mara Baboianu, dezvăluiri în exclusivitate despre vacanța cu colegii ei din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

„Iubesc Spania din tot sufletul. E țara mea preferată”, mărturisește Ilinca. „Mi-am dorit foarte tare să revin acolo și anul acesta și, din fericire, am reușit. Am ales Barcelona și am mers cu o parte dintre colegii din serial. Ne-am dat un mic test: cum ne înțelegem dincolo de camerele de filmat, fără program, fără costume, fără replici.”

Rezultatul? O vacanță care a lăsat urme frumoase. Timpul petrecut împreună a consoli-dat legăturile dintre actori și le-a adus o nouă perspectivă asupra relației lor: „Am rămas surprinsă de cât de bine ne-am potrivit și în afara platoului. Ne-am simțit mai degrabă ca niște prieteni apropiați, poate chiar o mică familie.”

Printre tururi prin oraș, plajă și seri lungi de povești, a existat și un moment pe care Ilinca îl descrie ca fiind „de film”. „Era seară, plecam de la un restaurant de lângă plajă și, brusc, cineva a zis ‘Hai să intrăm în mare!’. Și asta am făcut. Am alergat cu toții spre apă, îmbrăcați, râzând, cântând... a fost un moment magic. Oamenii de pe plajă se uitau la noi și râdeau. E una dintre acele amintiri pe care le păstrezi pentru totdeauna.”

Vacanța actriței nu s-a oprit aici. După Barcelona, Ilinca a făcut un popas la Londra, pentru un concert special: Billie Eilish live – artista care a inspirat-o profund de-a lungul anilor. „A fost o experiență extrem de empowering. Să o văd în fața mea, să aud piesele pe care le știu pe de rost... m-a făcut să cred și mai mult în visurile mele.”

Ilinca Gheorghiu se pregătește să revină pe platourile de filmare pentru un nou capitol din viața Cosminei. Noul sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ce poartă semnătura Ruxandrei Ion și este produs de Dream Film Production, începând cu joi, 28 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

