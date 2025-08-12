Actrița Mara Baboianu, dezvăluiri în exclusivitate despre vacanța cu colegii ei din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Actrița Mara Baboianu ne-a povestit cum s-a distrat și relaxat în pauza de la filmări din această vară.

Mara Baboianu ne-a povestit despre vacanța ei alături de colegii săi de pe platourile de filmare Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. | Antena 1

Mara Baboianu, actrița din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care interpretează rolul Tinei, a vorbit deschis despre peripețiile din vacanța ei în Barcelona alături de colegii săi de pe platourile de filmare.

Într-un interviu exclusiv, Mara ne-a povestit despre cum s-a simțit în vacanță alături de colegii ei și cât mult a reușit să se relaxeze înainte de începerea sezonul 2 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Mara Baboianu, interviu în exclusivitate despre poveștile și peripețiile din vacanță

1. Cum a fost să pleci în vacanță cu colegii de platou?

Articolul continuă după reclamă

„M-am bucurat foarte tare să merg cu ei în vacanță. Sunt niște parteneri de călătorie pe cinste, să zic așa! Ne doream de mult să facem ceva în afara platoului și acum că avem vacanța a fost ocazia perfectă să ne strângem cât mai mulți. De obicei când merg în vacanțe/excursii eu mă ocup mai mult de organizare, de găsit transport, cazare etc, dar de data asta l-am avut pe Emilian care s-a ocupat de toate, așa că am profitat de ocazie să spun doar "Da, vin, fac cum vreți, eu mă bucur doar că sunt cu voi" și să mă relaxez. M-am simțit foarte bine cu ei, am vizitat Barcelona, am fost la plajă, ne-am distrat și ne-am înțeles de minune. Spun asta pentru că aveam puține emoții înainte, cum nu am mai fost cu un grup așa mare în vacanță și speram să nu fie obositor cum e uneori când încerci să "organizezi" un grup, dar cu ei chiar nu a fost cazul! Sper că și ei simt la fel”, a povestit actrița.

Citește și: Actorii Karina Jianu, Emilian, Antonia Crișan, Mara Baboianu și Alina Statie,din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN,împreună în vacanță

2. A fost ca o extensie a echipei sau o evadare completă?

„Eu una nu aș putea să o numesc evadare oricum, pentru că și pe platou ne distrăm, dar într-adevar a fost o schimbare de peisaj binevenită. A intrat bine și distracția altundeva în afară de casa socială. M-am bucurat că au fost și colegi cu care nu mă vad mereu la filmari, dar le-am și simțit lipsa celorlalți din echipă care nu au fost acolo. Ar fi fost imposibil să mergem chiar toți, deci asta va rămâne așa ca un vis neîmplinit pentru mine”, spune Mara.

3. Există o activitate de vacanță care ar fi putut deveni lejer o scenă în serial?

„Nu aș numi-o o activitate de vacanță per se, dar dinamica din grupul nostru, Emilian fiind singurul băiat din grup uneori, se simțea fix ruptă din serial: cum stătea după noi cât ne pregăteam câte o oră să ieșim în oraș, cum ne hotăram greu unde voiam să mergem să mâncăm, cum ne bazam pe el de multe ori să navigheze pe google maps și tot încurcam drumul uneori și râdeam de el, sunt toate momente pe care le-aș fi văzut lejer și cu personajele noastre”, a mai spus actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Citește și: Cine e și cum arată iubitul actriței Mara Baboianu, cea care interpretează rolul Tinei în "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN"

4. Ce te inspiră vara asta în afara actoriei?

„Cel mai mult mă inspiră timpul petrecut cu toți prietenii mei pe care îi ador (și cei din serial, dar și toți ceilalți). Asta și înotatul în mare”, a mai zis Mara Baboianu.

5. Dacă personajul tău ar avea un episod special de vacanță, care ar fi destinația?

„Cred ca destinația de vis a Tinei ar fi Fashion Week la Paris sau Milano. Ar fi total înnebunită după așa ceva”, a zis actrița.

6. Cum ai descrie, într-un cuvânt, energia grupului vostru în vacanța din Barcelona?

„Dacă ar fi să descriu energia grupului nostru din vacanță într-un cuvânt, ar fi "echilibrată" cred. Chiar ne-am suprins pe noi înține ce ușor ne-am înțeles și organizat cu tot ce am vrut să facem. Sunt foarte mândră de noi. Abia aștept următoarea vacanța cu ei”, a dezvăluit Mara Baboianu.

Citește și: Mara Baboianu și Antonia Crișan se alătură celui mai nou serial original semnat Ruxandra Ion – Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN