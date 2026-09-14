În „Asia Express”, astfel de misiuni îi scot pe concurenți din zona lor de confort și îi obligă să se adapteze rapid. Nu contează neapărat ce meserie ai sau cât de bine pregătit fizic ești, pentru că următoarea probă poate presupune o activitate complet neașteptată.

Gabriel Torje și Alin Alexuc au avut parte de o nouă provocare în „Asia Express”, iar de această dată nu viteza sau forța fizică au fost cele care au contat cel mai mult. Cei doi au fost nevoiți să se așeze la masă și să facă o muncă migăloasă: să aleagă bumbacul și să îl separe de toate impuritățile.

Asia Express, 14 septembrie. Ce a ajuns să facă Gabriel Torje pe Drumul Eroilor: „Ca la mâncat semințe”

Proba le-a testat răbdarea și atenția, pentru că fiecare bucățică de bumbac trebuia verificată cu grijă. În mijlocul materialului se aflau diverse mizerii, iar concurenții au fost nevoiți să le îndepărteze înainte de a putea considera sarcina încheiată.

Pentru Gabriel Torje și Alin Alexuc, activitatea nu a fost neapărat una obișnuită, însă cei doi au încercat să privească situația cu umor. În loc să transforme momentul într-o adevărată corvoadă, au găsit o comparație mult mai familiară.

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Gabriel Torje și Alin Alexuc: „E ca la spart semințe”

Cei doi sportivi au asemănat munca de selectare a bumbacului cu un obicei pe care foarte mulți români îl cunosc: spartul semințelor.

Comparația a făcut ca proba să pară, cel puțin pentru câteva momente, mai ușor de suportat. Deși trebuiau să fie atenți și să nu lase impuritățile printre firele de bumbac, activitatea avea un ritm repetitiv, asemănător celui pe care îl ai atunci când spargi semințe și alegi cojile.

Gabriel Torje și Alin Alexuc au trebuit să își împartă practic sarcina și să lucreze constant. Nu era o probă în care să poată face totul pe fugă, deoarece orice neatenție putea însemna ca printre bucățile de bumbac să rămână și mizerii.

Pentru doi concurenți obișnuiți cu sportul de performanță, provocarea a fost una diferită. Dacă pe terenul de fotbal sau în competițiile sportive sunt importante forța, viteza și rezistența, aici răbdarea a devenit principalul atu.