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Ce vezi diseară, 1 noiembrie 2026, la Asia Express. Începe semifinala, iar o nouă regulă poate schimba clasamentul

Astăzi, de la ora 20:00, la Antena 1 și AntenaPLAY, Asia Express – Drumul Mătăsii intră în etapa semifinală, iar competiția devine tot mai intensă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 10:34 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 10:35
Ce vezi diseară, 1 noiembrie 2026, la Asia Express | Antena 1
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Concurenții ajung într-un loc spectaculos, în care vor avea ocazia să descopere lumea cinematografiei chineze, dar și să își demonstreze talentul actoricesc. În același timp, începe o nouă miză a competiției: lupta pentru ștampile, al căror număr și tip vor cântări decisiv la finalul etapei. Pentru că în această etapă nu mai există Imunitate, echipa care se califică mai departe este echipa care va avea cel mai mare punctaj când vine vorba de aceste ștabile. Locul în care ele se află, modalitățile de al opține vor fi și ele nișe misiuni în sine. În plus, prezența lor aduce în peisaj unul dintre cele mai grele sentimente din Asia Express: incertitudinea!

Prima zi debutează cu un test alcunoasterii între concurenți, un moment care, de-a lungul competiției, a demonstrat că poate genera atât hohote de râs, cât și tensiuni între coechipieri. Răspunsurile, mai mult sau mai puțin inspirate, dar mai ales reacțiile celor care le aud, promit și de această dată un spectacol în sine.

Aventura continuă la Hengdian World Studios, cel mai mare studio de film din lume, un complex impresionant care găzduiește replici în mărime naturală ale unor monumente și construcții emblematice pentru istoria și cultura Chinei. În acest decor spectaculos, în care sunt recreate epoci și universuri cinematografice, concurenții vor avea parte de o provocare cu totul diferită de cele întâlnite până acum.

Pentru a câștiga primele ștampile cu dragoni, echipele vor trebui să intre în pielea unor personaje de film și să interpreteze, în limba română, scene inspirate din cinematografia chineză. Sub îndrumarea unui regizor local, care va avea și rolul de a le evalua prestațiile, concurenții vor fi nevoiți să își demonstreze talentul actoricesc, creativitatea și capacitatea de improvizație. Regizorul va decide câte duble sunt necesare până când prestația lor merită recompensa mult dorită.

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Dar provocarea nu se oprește aici. Studiourile ascund și alte ștampile cu dragoni, aflate în posesia unor personaje de film pe care echipele trebuie să le descopere. Pentru a le obține, concurenții vor avea de învățat și o replică în limba chineză: „Bună ziua, aveți un dragon pentru mine?”. Fiecare echipă va trebui să decidă cât timp alocă acestei căutări, știind că orice minut pierdut poate face diferența în cursa pentru calificarea la Joc, unde vor ajunge doar primele două echipe.

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Cum se vor descurca echipele în fața camerelor de filmat, cine va surprinde prin talent actoricesc și cine va reuși să transforme această experiență într-un avantaj în cursa pentru calificarea în etapa finală, telespectatorii vor descoperi astăzi, de la ora 20:00, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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