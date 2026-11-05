Jurnal de călătorie Asia Express - Drumul Mătăsii. Ce a trebuit să facă echipa de producție pentru a filma în China

Echipa de producție Asia Express a dezvăluit cât de greu a fost să obțină aprobare pentru a filma show-ul în China și ce au trebuit să facă în schimb.

Asia Express - Drumul Mătăsii se apropie de final. Aseară s-a încheiat semifinala, iar Valerie Lungu, Alex Gîlcă, Gabi Torje, Alin Alexuc, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă se luptă pentru trofeul final în China, în Shanghai!

Aventura concurenților este unică și incredibil de grea, de la probleme pe care le au de dus la bun sfârșit, până la dificultăți în ceea ce privește cazarea, mâncarea, odihna, separarea de cei dragi și ieșirea cu totul din zona de confort.

Însă asta este doar o mică parte care se vede inclusiv la televizor. Ceea ce nu se vede este echipa de producție, cea care pune toate rotițele în mișcare.

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Ce a trebuit să facă echipa de producție pentru a filma în China

Producția a dezvăluit pactul pe care l-a făcut cu autoritățile locale pentru a putea desfășura aventura pe teritoriul Chinei și pentru a filma, bineînțeles.

„Acesta este un moment foarte emoționant pentru noi toți pentru că am ajuns la ultima porțiune a traseului”, a dezvăluit Juan Manuel Rosales, creative consultant. „Am început în Shenzhen, iar acum suntem în Marea Chinei de Est, în orașul din Ningbo!”

„Când am spus la început că vom călca pe urmele lui Marco Polo nu a fost metaforic”, a adăugat el.

Ei bine, pentru a se putea desfășura întregul proiect pe 10.000 de kilometri a fost nevoie de o muncă titanică și înțelegere din partea autorităților chineze.

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Tess Rivera, line producer, a vorbit despre cel mai mare studio de film din lume: „Foarte faimoase pentru că au replici în mărime naturală ale Orașului Interzis, multe alte locuri antice, Marele Zid, deci este foarte faimos pentru toate aceste drame storice pe care le vezi la televizor.”

„Concurenții au avut ocazia să experimenteze cum este să te costumezi și să recreezi niște scene în studiourile de film cu toate resursele disponibile acolo. Costume, cai, spectacole cu foc, totul”, a mai adăugat ea.

„Aș că am început cu un omagiu adus filmelor chinezești”, explică Juan Manuel Rosales.

„Producțiile italiene și franceze care au fost aici anterior nu au ajuns atât de departe”, mărturisește Tess Rivera.

Aceasta a dezvăluit că este posibil să fie o premieră ediția românească în producția Asia Express:

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„De fapt, doar ediția românească va putea să facă acest traseu. Odată ce ai văzut tot spectacolul de la început până la sfârșit, asta nu se va mai întâmpla niciodată probabil în istoria Asia Express! Doar ediția românească are timpul și răbdarea și cred că voința de a face. Nu glumsc. Vom face 100 de ore de spectacol în China!”

Provocările au fost multiple și pentru echipa de producție pe Drumul Mătăsii, de la bariera de limbă până la aprobări.

Echipa s-a confruntat cu probleme de comunicare, China fiind atât de mare există mai multe dialecte, iar personalul nativ nu se înțelegea cu oamenii de la locațiile misiunilor pentru că nu vorbeau același dialect.

„Totul este o mare provocare”, spune Juan Manuel Rosales.

Tess Rivera explică procesul prin care s-a făcut rost de aprobări: „Când spunem sprijin din partea Guvernului există și o relație de o mână care o spală pe cealaltă. Suntem bucuroși să ne conformăm. O parte din asta, pentru că promovăm orașul lor, satul lor, satele lor, tot ce au cerut în schimb este să dăm niște interviuri și să le acordăm acces să filmeze filmările noastre pentru a arăta că: <<Hei, asta se întâmplă în orașul meu și asta se întâmplă în satul meu!>>

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Și astfel, când am auzit prima dată despre asta: <<Bine, sigur, vom fi acolo, unu-două persoane!>> și apoi ne-am dat seama că în fiecare locație se întâmplă să fie cam 12 instituții media care vin și toți vor avea propriul cont TikTok și vor acoperi tot. Dar este doar din cauza entuziasmului lor. Ei mereu înteabă prima dată de ce ai ales orașul nostru și ce îți place la asta. Cred că asta are sens pentru că și ei vor să știe sau vor ca lumea să știe, în special publicu leuropean de ce a fost aleasă locația respectivă. (...)

Acum tragem la sorți cu cine a făcut interviurile și cred că toată lumea a făcut-o, cu excepția celor trei persoane care rămân la birou tot timpul, dar toată lumea a făcut-o. Deci, la final, vreau să fac un montaj cu ceea ce am făcut pentru a avea acces și pentru a obține permise pentru show.”