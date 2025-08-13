Antena Căutare
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud

Noul sezon al emisiunii Asia Express îi trimite pe concurenți pe Drumul Eroilor, ce trece prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Descoperă ce dezvăluiri a făcut Marius Damian despre show în episodul 2 din Jurnal de călătorie Asia Express.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 17:17
Descoperă ce a dezvăluit Marius Damian în episodul 2 din Jurnal de călătorie Asia Express

În cel de-al doilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express, actorul Marius Damian a dezvăluit ce surprize aduce Drumul Eroilor, ce va trece prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Marea premieră a emisiunii este duminică, 7 septembrie 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Până atunci, fanii emisiunii pot descoperi în avans detalii despre sezonul 9 al celui mai îndrăgit reality show de la Antena 1.

Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2. Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud

Noul sezon al emisiunii Asia Express promite să fie unul de senzație, cu aventuri pline de adrenalină, povești de neuitat, locuri senzaționale și culturi captivante.

Citește și: Jurnal de călătorie Asia Express: Primele imagini cu echipele de pe Drumul Eroilor. Cum au fost surprinși concurenții

„Drumul Eroilor va oferi o experiență totală, completă, o experiență epică, o experiență cu tot ce și-ar putea dori să vadă telespectatorul într-o seară, la el pe canapea, direct din Asia.

E bine că am început cu Filipine care, având o bază catolică, s-a păstrat, chiar și era modernă. S-au păstrat turle de basilici. În Filipine am fost înfiorat de multe lucruri și locuri pe care le-am văzut. O să fie un loc unde o să fie o experiență vizuală incredibilă, cu povești și senzații greu de crezut. Și mai tare m-a impresionat Vietnamul, m-a izbit mult mai mult. Vietnamul a fost o revelație. Eu aveam amintiri întunecate, reci, cu țara asta. Știu că a fost un joc, a trebuit să mă descalț, am căut în nămol, am intrat într-o toaletă și a trebuit să torn cu vasul apă la toaletă, nu exista apă curentă. S-au schimbat total. Infrastructura loc s-a dezvoltat în ultimii ani cât nu am reușit noi în 35. Și râdem de vietnamezi că sunt comuniști. Greșit, o să vedeți de ce e greșit. Și-au păstrat și tradițiile și și-au păstrat echilibrul, echilibrul între culoarea roșie și toate celelalte culori. Totul o să fie o încântare, Vietnamul a fost o încântare. Am ajuns în Coreea și m-am simțit ca pe o altă planetă, pe Marte, Jupiter sau Venus. Sunt foarte frumoși. Un aport major l-a avut toată chestia asta cu K-drama și K-pop, toată nebunia asta, fenomenul ăsta global care a schimbat în bine. Progresul ăsta rapid a avut un impact major în sufletul lor. O să fim încântați de splendorile Coreei de Sud”, a mărturisit Marius Damian, în episodul 2 din Jurnal de călătorie Asia Express.

Asia Express - Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Jurnal de călătorie Asia Express: Primele imagini cu echipele de pe Drumul Eroilor. Cum au fost surprinși concurenții
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 2. Cele mai impresionante momente trăite de Marius Damian
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 2. Cele mai impresionante momente trăite de Marius Damian Miercuri, 13.08.2025, 00:23
