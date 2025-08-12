Jurnal de călătorie Asia Express: Primele imagini cu echipele de pe Drumul Eroilor. Cum au fost surprinși concurenții

Fanii Asia Express au ocazia să vadă primele imagini cu echipele de pe Drumul Eroilor în primul episod din Jurnal de călătorie. Concurenții au fost puși în situații neașteptate, iar camerele de filmat au surprins toate momentele cheie ale noului sezon.

Situațiile imprevizibile, probele dificile și momentele tensionate nu au lipsit de pe Drumul Eroilor | Antena 1

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Asia Express. Cursa de pe Drumul Eroilor începe duminică, 7 septembrie 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Au mai rămas doar câteva sâptămâni până la marea premieră a reality show-ului.

Până atunci, oamenii de acasă au șansa să vizioneze câteva imagini cu echipele de pe traseu în primul episod din Jurnal de călătorie. Ipostazele în care au fost surprinși concurenții au stârnit curiozitatea publicului.

Un lucru este cert, situațiile imprevizibile, probele dificile și momentele tensionate nu au lipsit de pe Drumul Eroilor. Echipele au fost nevoite să își depășească limitele fizice și psihice pentru a termina misiunile.

Primele imagini din Asia Express - Drumul Eroilor. Cum a reacționat Mara Bănică atunci când a fost pusă să atingă un șarpe

Concurenții au plecat într-o călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice. Experiența din Asia Express 2025 a fost una pe măsura așteptărilor pentru cei care au acceptat provocarea reality show-ului.

Echipele au străbătut trei țări spectaculoase: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru lon, supermodelul Alina Pușcău și prietena el, Cristina, Gabriel Tamaș și Dan Alexa, Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, Karmen și prietena ei, hairstylistul Olga Barcari au trecut prin momente pe care nu le vor uita niciodată în cursa de pe Drumul Eroilor.

„Asia Express este bombă atomică!”, au spus Gabriel Tamas și Dan Alexa despre tot ce au trăit în aventura vieții lor.

Competiția s-a simțit la cote maxime. Concurenții au scos la iveală toate strategiile pentru a rămâne cât mai mult în cursă. Situațiile dificile nu au reprezantat un obstacol pentru ei, însă au existat momente când au simțit că cedează.

„Pare că am trăit o viață în patru zile! Și abia am început”, au mai adăugat Ștefan Floroaica și Alexandru lon.

„Mereu ești luat prin surprindere! Nu știi nimic. Nu credeam că ajung în viața mea în așa locuri. Nu știi cât este ceasul, în ce zi ești sau ce urmează să se întâmple”, a povestit Anda Adam.

De asemenea, Maria Bănică a trecut printr-o experiență care i-a dat fiori. Din primele imagini de pe Drumul Eroilor se poate observa faptul că vedeta a fost pusă să atingă un șarpe, iar reacția ei a fost de-a dreptul neașteptată.

„Îmi place la Asia Express. Noi nu am avut așteptări, am zis să îmbrățișăm povestea așa cum e”, au dezvăluit Mara Bănică și Serghei Mizil.

„Noi credem în legea atracției. Noi vorbim mereu că o să ne găsim cazări bune”, au mai punctat Karmen și Olga Barcari.

Cea mai mare bătaie de cap pentru echipe a fost căutarea cazării în Asia Express. Aceștia au fost luați prin surprindere de condițiile grele în care pot sta unii localnici.

Asia Express - Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.