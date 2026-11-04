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Asia Express, 4 noiembrie 2026. Scandal între Loredana Chivu și Valerie Lungu, în semifinală: „Mi se pare incredibil…”

Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, se dă verdictul: Ce echipe Asia Express ajung în finală pe Drumul Mătăsii.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 12:59 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 12:58
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Aseară, semifinaliștii au avut parte de o cursă cu totul deosebită, de la jocul pentru amuletă într-un loc cu totul special, la recoltatul perlelor, până la transformarea lor în bijuterii, aceștia au luat contact cu o lume aparte. Nu au lipsit nici certurile, țipetele, temerile și frustrările de la autostop.

Diseară se află verdictul, și anume ce echipe ajung în finală.

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Scandal între Loredana Chivu și Valerie Lungu, în semifinală: „Mi se pare incredibil…”

Dar până la lupta pentru calificarea în finală, concurenții sunt nevoiți să-și găsească cazare, iar asta pare să fie mai dificil decât în alte dăți.

Loredana Chivu o acuză pe Valerie Lungu că vrea să le fure cazarea, după ce influencerița și iubitul ei ajung să îl întrebe de un loc pentru dormit chiar pe tânărul care dorea să le ajute pe Loredana și Ana.

„La rând aici... Mi se pare incredibil”, spune Loredana Chivu. „Tu vii dacă se poate să ne iei cazarea!”

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După o noapte tumultuoasă, urmează numărarea sigiliilor.

„Vine momentul bilanțului!” spune Mirela Vaida.

„Calculezi și tot îți dă cu virgulă. Nu știu ce tot calculezi”, spune Alexuc, când Gabi îi contestă numărătoarea Irinei Fodor.

„900 de puncte diferență, foarte greu de recuperat cu toți dragonii din cutie, dar speranța moare ultima”, adaugă Mirela.

„Imposibil așa ceva”, spune și Loredana.

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Irina Fodor a pregătit o misiune cu totul specială în ultima etapă a semifinalei: „Aerul unei misiuni oficiale!”

Diplomație, zodiac chinezesc și comunicarea sunt elementele-cheie ale ediției de diseară! De la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, Asia Express - Drumul Mătăsii ajunge la unul dintre cele mai importante momente ale sezonului: aflăm echipele care se califică în etapa finală.

Ultima confruntare din etapa semifinală îi va purta pe concurenții aflați în Cursa pentru ultima șansă printr-o serie de misiuni spectaculoase, în care viteza, memoria, îndemânarea și capacitatea de improvizație vor face diferența. Iar Hangzhou, supranumit și „Orașul Paradis”, le va dezvălui atât tradițiile sale vechi de secole, cât și o față surprinzătoare a Chinei moderne.

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colaj loredana chivu și ana-maria mocanu și valerie lungu și alex gîlcă
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Cine va reuși să facă față tuturor misiunilor, cine va pierde timp prețios și, mai ales, cine își va continua aventura în etapa finală? Răspunsurile vin diseară, într-o ediție decisivă Asia Express - Drumul Mătăsii, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce talent ascuns are Valerie Lungu. Ce făcea concurenta de la Asia Express în urmă cu 11 ani... Gabriel Torje de la Asia Express a plecat în America cu iubita lui, Larisa. Motivul special pentru care cei doi au făcut...

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