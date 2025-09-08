Asia Express – lider de audiență cu prima ediție din acest sezon. Începe lupta pentru prima imunitate de pe Drumul Eroilor

Antena Căutare
Sezonul 8 al celui mai dur reality show din România a început aseară, pe Antena 1, cu un spectacol plin de adrenalină și emoții.

Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 12:41
În primele momente de pe Drumul Eroilor, concurenții au fost nevoiți să-și care singuri bagajele și să înfrunte valurile mării pentru a ajunge la destinație, misiuni care i-au pus serios la încercare încă din startul competiției. Tensiunea, emoțiile și dinamica spectaculoasă a primei ediții i-au ținut pe telespectatori lipiți de televizoare, Asia Express impunându-se ca lider de audiență.

Difuzată în intervalul 19:59 – 23:49, ediția de ieri Asia Express a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de șase puncte de rating și 24.5% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.7 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul doi a obținut cinci puncte de rating și 16% cotă de piață. În minutul de aur 21:47, peste un milion de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

În seara aceasta, în cea de-a doua ediție, difuzată de la 20:30, pe Antena 1, concurenții descoperă și mai mult ce înseamnă experiența Asia Express, pentru că începe lupta pentru prima imunitate din acest sezon. Va fi, totodată, și prima noapte în care echipele sunt nevoite să își găsească singure cazare, iar surprizele vor fi uriașe. Printre cei care dau piept cu realitatea dură din Filipine se numără Gabi Tamaș și Dan Alexa, a căror cazare va rămâne cu siguranță în amintirea lor, dar și a telespectatorilor.

Tot în această ediție, concurenții sunt nevoiți să se transforme în supereroi. Costumele viu colorate și imposibil de ignorat îi scot din zona de confort și dau naștere unor momente savuroase. Glumele curg, reacțiile sunt dintre cele mai diverse, iar buna dispoziție se împletește cu tensiunea cursei. Drumul spre Irina nu este nici el mai ușor – ba dimpotrivă. Deși este abia a doua zi, spiritul competitiv se aprinde rapid și începe o cursă nebună, cu momente care îi fac pe concurenți să simtă cu adevărat ce înseamnă acestă aventură și pe telespectatori să stea cu sufletul la gură.

Ce facultate a absolvit Raluca Bădulescu de la Asia Express-Drumul Eroilor. Ce studii are vedeta, de fapt... Cum au reacționat copiii lui Dan Alexa atunci când le-a spus că participă la Asia Express. Ce i-a dezvăluit lui Gabi Tam...
