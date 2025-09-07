Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Echipele au ajuns în Filipine! Ce misiuni au primit și prin ce situații grele au trecut

Prima ediție a emisiunii Asia Express, difuzată pe 7 septembrie 2025, a început în forță pentru cele nouă echipe pornite pe Drumul Eroilor. Află cine a câștigat prima amuletă din acest sezon și prin ce peripeții au trecut concurenții.

Noul sezon al emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor a început în forță pentru cele nouă echipe care au acceptat provocarea de a merge prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. În timp ce mergeau cu bărcile pe mare, vedetele au avut parte de o surpriză neașteptată. A urmat apoi o zi plină de provocări, cu tensiuni la autostop, goana pentru jocul de amuletă și o întrecere ce a adus un bonus pe măsură! Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în prima ediție a emisiunii Asis Express-Drumul Eroilor, difuzată în data de 7 septembrie 2025.

Echipele au ajuns în Filipine! Ce s-a întâmplat în prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, difuzată pe 7 septembrie 2025

A început Drumul Eroilor și, încă din primele secunde, concurenții au avut parte de senzații tari atunci când drumul cu barca i-a „zdruncinat” destul de tare. Valurile agitate au trezit în sufletele concurenților primii muguri de emoții.

„Tu îți dai seama în ce ne-am băgat?”, a zis Raluca Bădulescu.

Asia Express-Drumul Eroilor aduce un traseu fabulos! De la mari exploratori din trecut până la cei mai mari cuceritori de pe social media, cu zeci de mii de urmăritori, de la cei din Războiului Pacificului până la cei din constelația celebrităților din K-Drama sau K-Pop, este un drum pentru cei curajoși, cei frumoși, cei glorioși! Pornim de la Marea Filipinelor, navigăm prin insulele descoperite de Magellan, apoi urcăm spre nord, în excentricul Vietnam, într-un zig-zag tensionat, iar ultimul salt ne va arunca pe spatele unui tigru de temut: Coreea de Sud. Concurenții habar nu au în ce s-au băgat și vor intra în contact cu culturi străvechi, credințe ciudate, cu monștri înfiorători, și vor experimenta gusturi din cele mai bizare. Câteodată se vor simți ai nimănui și cea mai importantă valută va fi apa, hrana și un zâmbet cald. Pentru fiecare Joker, bonus sau imunitate se vor lupta la sânge!

Citește și: De ce a ales Raluca Bădulescu să plece alături de fostul soț în Asia Express. Adevărul despre relația lor, deși sunt divorțați

În timp ce mergeau cu barca pe mare și admirau peisajul, vedetele s-au relaxat. Apoi, în mod neașteptat, cei de pe bawrcă au înmânat vedetelor primul plic roșu, cu sarcini.

„Bine ați venit, dragilor! Veți petrece prima noapte pe insula din fața voastră. Bărcile nu pot ajunge la mal pentru că apa este prea mică, dar puteți folosi plutele pe care vi le-am pregătit. Încărcați bagajele și legați-le bine cu sfoară, apoi vâsliți spre steag. Lăsați aici telefoanele, banii, pașapoartele și toate obiectele de valoare”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

„Ce?! Bă, baiatule! Era ceva strigător la cer, ce scria pe cer, strigător la cer! Nu fac!”, a zis Raluca Bădulescu.

„A fost o chestie foarte șocantă. O chestie foarte tare la început, dar grea și șocantă”, a fost părerea lui Serghei Mizil.

„Eu m-am panicat!”, a zis Mara Bănică.

„Este un șoc pentru toți”, a spus Gabriel Tamaș.

Citește și: Viză de Asia! Câștigă premii inedite fiind un fan adevărat al show-ului. Regulamentul complet al concursului

Dacă celelalte vedete au încercat să se apuce rapid de treapă, Raluca Bădulescu a început să se enerveze și a anunțat că refuză să plece din barcă, ba chiar dorește să plece acasă!

După ce și-au transferat bagajele, vedetele s-au urcat pe plută și au vâslit până la mal, unde au fost întâmpinați la mal de băștinași. Sub fiecare plută era un număr și suma tuturor numerelor arăta, de fapt, cifrul de deschidere al lacătului de la cufărul cu plicurile pentru următoarea misiune. Și fiindcă Raluca Bădulescu a rămas pe barcă, așa cum a anunțat, Emil Rengle și Alejandro au înotat până la vedetă, ca să afle numerele de pe pluta ei.

„Hai, regina mea, dacă a venit ăsta la 102 ani, nu vii tu?”, a încercat Mara Bănică să o convingă pe Raluca Bădulescu.

„Nu vreau, poate să vină Putin cu toată armata lui, să-mi dea și jumătate de avere, nu vreau! Poate să vină regina Angliei din morți, nu vreau! Nu mă mișc! Tot nu vin”, a zis concurenta.

„Doamne, deci e spectaculoasă Raluca. Doamne, Dumnezeule, e ceva de nedescris!”, a mărturisit Dan Alexa.

După numeroase negocieri, vedeta a acceptat să urce pe plută și a ajuns cu bine la mal. Prima zi a fost cu adevărat șocantă pentru toată lumea. După ce au deschis cufărul cu cifrul descoperit, concurenții au aflat adresele unde vor poposi peste noapte. După ce ploaia i-a udat până la piele, drumul spre cazare a părut de-a dreptul interminabil.

După șocul cu pluta pe mare a urmat un alt șoc: cel cultural! Condițiile extrem de modeste, casele sărăcăcioase, dușul cu manivelă și mâncarea, toate aceste detalii i-au uluit și i-au fascinat, în prima ediția din 7 septembrie 2025.

Ce misiuni au primit echipele în prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 7 septembrie 2025

Noaptea a trecut cu bine pentru toată lumea și apoi a venit momentul ca gazdele să aleagă ceva din bagajul vedetelor, pentru a le oferi la schimb o monedă utilă pentru următoarea misiune. Cea mai „grea” lovitură a primit-o Serghei Mizil, care a rămas fără un hanorac de 700 de euro!

„Pentru mine mai valoros era hanoracul de la Asia Express”, a spus concurentul. După ce au folosit fisa la un taxator pentru servicii de internet, concurenții au fost puși să spele un lighean plin cu rufe. Misiunea nu a fosst una deloc ușoară, mai ales că țesăturile erau extrem de murdare. În timp ce întindeau hainele spălate, concurenții au întins rufele pe sârmă și atunci au observat că pe etichetă sunt litere și cifre, drept indicii.

„La copiii mei nu am spălat un chilot toată viața mea! Maică-mea m-a ținut în puf, apoi m-am căsătorit devreme și am fost ținut tot în puf. M-am simțit total neașteptat”, a mărturisit Dan Alexa.

După ce au aranjat hainele în ordinea potrivită, concurenții au aflat că trebuie să își găsească barca ce le poartă numele. De acolo, vedetele au pornit la drum spre Sabang, acolo unde Irina Fodor îi așteaptă pentru calificarea la jocul de amuletă, primul din acest sezon Asia Express.

A urmat apoi autostopul, care s-a dovedit a fi destul de complicat. Următoarea oprire a fost la o piață, acolo unde noul plic primit a scos la iveală următoarea sarcină.

Fiecare echipă trebuie să numere anumite ingrediente pentru a putea face o ecuație: kalamansi, mongo, sitaw, pești vii dintr-un acvariu și peste fermentat. La final, rezultatul obținut este cifrul pentru lacătul de la rucsac.

Misiunea a fost extrem de minuțioasă, dar nimeni nu a fost dispus să renunțe. Înarmați cu atenție, răbdare și mmotivație, fiecare concurent s-a apucat rapid de treabă.

Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă, în ediția din 7 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

Cei care au reușit să își deschidă rucsacul au putut pleca spre Sabang, pentru calificarea la jocul pentru amuletă, primul din acest sezon Asia Express. Tot în ediția de azi, 7 septembrie 2025, se acordă și primul Joker.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion s-au calificat primii la jocul de amuletă, urmați apoi de Emil Rengle și Alejandro. De data aceasta, cele două echipe au fost provocate să facă un puzzle cu harta țării Filipine.

„Unul va merge cu barca ca să găsească piesele, celălalt va merge pe plajă, pentr că acolo va găsi alte bucăți de puzzle. Veți merge de două ori, veți aduce câte trei punguțe cu buzăți de puzzle și vă voi spune eu ce să aduceți. Cine termină primul câștigă Jokerul și amuleta de 1000 de euro”, a zis Irina Fodor.

Cine a câștigat prima amuletă de la Asia Express-Drumul Eroilor, în ediția din 7 septembrie 2025

După ce și-au împărțit sarcinile, cronometrul a pornit și concurenții s-au apucat de treabă. Nu a fost deloc simplu, dar ambiția i-a făcut să se înfrunte ploaia și să caute piesele de puzzle. Jocul a fost câștigat de echipa formată din Emil Rengle și Alejandro. Cei doi învingători au avut șansa de a trage o carte pentru a afla ce Joker au primit. Bonusul cu care s-au ales a fost: „Poți să fugi mașina unei alte echipe întâlnite pe drum”.

„E Jokerul care-i va face pe toți să ne urască cel mai mult”, a zis Alejandro, în prima ediția din 7 septembrie 2025.

Asia Express continuă luni, pe 8 septembrie 2025, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.