Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa patru. De ce au ieșit scântei

În ediția 16 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025, trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Voturile concurenților au stârnit reacții acide la careu, în fața Irinei Fodor.

După o noapte în care s-au chinuit să caute cazare și câteva ore de somn, echipele au revenit la careu pentru a afla ordinea în care au sosit la Irina Fodor. Mai mult, concurenții au primit o vestea neașteptată.

Prezentatoarea TV a anunțat pe toată lumea că Anda Adam și soțul ei, Joseph, au câștigat imunitatea mică în cursa de ieri. Așadar, cei doi nu sunt în pericol de eliminare până în cea de-a cincea etapă.

„Cerul s-a făcut mai mic și ne-a căzut în cap!”, a spus Gabriel Tamaș.

Cine a intrat la cursa pentru ultima șansă din ediția 16 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025

Emoțiile au atins cote maxime atunci când Irina Fodor a început să rostească numele celor care vor participa la cursa pentru ultima șansă. Mara Bănică și Serghei Mizil au ocupat ultimul loc în urmă cu o zi, motiv pentru care riscă eliminarea.

Celor doi li s-au alăturat Emil Rengle și Alejandro Fernandez deoarece au ajuns pe penultimul loc din cursă.

„E o surpriză! Au câștigat trei săptămâni la rând imunitate, iar acum...”, a evidențiat Alexandru Ion.

„Nu-mi place deloc priveliștea de aici!”, a reacționat Emil Rengle.

„De la extaz la agonie!”, a mai zis Olga Barcari.

Cea de-a treia echipă de la cursa pentru ultima șansă a fost votată de concurenți. Aceștia au hotărât să le trimită într-o astfel de provocare pe Karmen Simionescu și Olga Bacari.

Concurentele nu s-au mai putut abține și au reacționat imediat la deciziile celorlalte echipe.

„A ieșit moldoveanca din mine! Trebuia să mă apăr. Mă deranjat exprimarea! Mă duc că trebuie, nu că vrei tu! S-au trezit dimineață că toți vor ceva”, a spus Olga Bacari.

„Dar n-ai fi votat mai încolo să egalezi șansele, tătăiță! Acum noi putem să votăm pe oricine, nu mai avem nicio rușine! Tătăiță, cum te prind...”, i-a zis Karmen Simionescu lui Serghei Mizil, după vot.

„Venim înapoi, nu scăpați de noi!”, au mai adăugat concurentele.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.