Prima apariție televizată a Ralucăi Bădulescu și a lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express. De ce a plâns vedeta

Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, și-au făcut apariția în platoul de la „Un Show Păcătos” chiar după eliminarea de la Asia Express - Drumul Eroilor. Vedeta și-a stăpânit cu greu lacrimile în fața camerelor de filmat.

Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 14:48 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 15:50

În ediția de miercuri, de pe 24 septembrie 2025, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express - Drumul Eroilor. Cei doi au ajuns pe ultimul loc în cursa pentru ultima șansă, iar talismanul nu i-a salvat, fiind roșu.

Plecarea acestora din emisiune a stârnit o mulțime de reacții neașteptate în rândul fanilor. Un lucru este cert, concurenții au reușit să cucerească publicul cu felul lor carismatic și parcursul din competiție.

Cum și-au făcut apariția Raluca Bădulescu și Florin Stamin la „Un Show Păcătos”, după eliminarea de la Asia Express

La scurt timp de la vestea eliminării, Raluca Bădulescu și Florin Stamin și-au făcut apariția la „Un Show Păcătos”, unde au vorbit despre experiența senzațională pe care au trăit-o împreună în cursa de pe Drumul Eroilor.

Vedeta și-a stăpânit cu greu lacrimile la intrarea în platou. Aceasta a fost copleșită de imaginile pe care le-a văzut la televizor, de momentele unice petrecute în Asia Express și de mesajele pe care le-a primit de la fani după ce a părăsit cursa.

„Ne-am uitat la finala etapei din Filipine și am plâns! A fost extraordinar! Este cea mai frumoasă experiență a vieții noastre. N-am cuvinte!”, a spus Raluca Bădulescu.

„N-am plecat de acasă să câștigăm, dar am fi vrut să continuăm. (...) Orice clipă în Asia Express a fost atât de prețioasă. Este un amalgam de trăiri, de la agonie la extaz. Am fost binecuvântați să participăm la Asia Express pentru că nu te întâlnești niciodată în viața asta cu asemenea trăiri. Nimic nu se compară!”, au mai spus concurenții de pe Drumul Eroilor.

Raluca Bădulescu a dezvăluit că a fost impresionată de reacțiile colegilor săi de competiție atunci când au văzut talismanul roșu. Se pare că vedeta și soțul ei au legat o strânsă prietenie cu ceilalți concurenți ai reality show-ului.

Florin Stamin și fosta lui soție au mai dezvăluit că motivul pentru care au ajuns la cursa pentru ultima șansă a fost autostopul.

„Am avut ghinion la autostop. Eliminarea noastră a avut legătură cu câștigarea amuletei. Am avut câte un pic din fiecare, s-au adunat și... Depinde atât de mult de autostop. Am plecat primii, n-am avut noroc de mașini în ziua aia, a fost jale!”, au mai spus concurenții de la Asia Express.

Un lucru este cert, Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au bucurat din plin de fiecare misiune pe care au avut-o pe Drumul Eroilor. Aceștia au ținut să mulțumească echipei de producție și colegilor de platou pentru experiența trăită.

De asemenea, vedeta a fost copleșită și de mesajele primite din partea fanilor după eliminarea de la Asia Express. Aceasta a mulțumit tuturor pentru cuvintele frumoase și susținere.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

