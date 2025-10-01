Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Reacțiile echipelor la aflarea veștii că trebuie să mănânce carne de șarpe. Ce a urmat

Cursa pentru ultima șansă din ediția 16 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025, a adus o probă uluitoare pentru concurenți. Aceștia au fost luați prin surprindere de vestea că trebuie să mănânce carne de șarpe.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 23:20 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 22:45

Mara Bănică și Serghei Mizil, Emil Rengle și Alejandro Fernandez, Karmen Simionescu și Olga Barcari au fost nevoiți să își depășească limitele fizice și psihice în etapa patru din Asia Express - Drumul Eroilor, la cursa pentru ultima șansă.

Probele nu au fost deloc ușoare pentru concurenți. Aceștia au fost nevoiți să transporte vase fragile din lut în casele localnicilor, iar mai apoi să facă autostopul pentru a ajunge la următoarea destinație.

Perechile de vedete au avut parte de o surpriză în orășelul șerpilor. Toți au rămas uluiți când au citit instrucțiunile pentru noua misiune.

„Mi s-a făcut rău! Pentru mine șarpele a devenit ceva oribil! Îmi pare rău, dar chiar nu pot!”, a zis Karmen Simionescu.

În această zonă din Vietnam, localnicii cresc șerpi pentru a prepara celebrul vin de șarpe. Concurenții trebuie să prepare două sticle din această băutură. Primul pas este să prindă un șarpe, iar mai apoi să facă o poză cu acesta.

„Nu pun mâna pe șarpe!”, a dezvăluit și Serghei Mizil.

Cum au reacționat concurenții când au aflat că trebuie să mănânce carne de șarpe în ediția 16 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată atunci când echipele au aflat că trebuie să mănânce carne de șarpe și să guste din băutura pe care urma să o prepare. Unii au fost speriați de această misiune, în timp ce alții s-au arătat foarte curioși.

„Mănânc orice, e bun!”, a zis Mara Bănică.

„Am vrut să gust că toată lumea mi-a spus că are gust de pui. Chiar are!”, a completat Serghei Mizil.

„Nu pot să cred că mănânc șarpe! E ca și cum mănânci o bucată de slănină pe care o mesteci până mâine!”, a mai evidențiat Emil Rengle.

„Nu pot! Îmi pare rău, dar nu pot!”, a strigat Karmen Simionescu atunci când a văzut carnea de șarpe.

„Foarte bun, pui!”, i-a zis Olga Barcari.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

AS.ro Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Observatornews.ro Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o” Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”

