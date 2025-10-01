Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Replici tăioase între Mara Bănică și Serghei Mizil. Ce s-a întâmplat în cursă

Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de un moment tensionat în ediția 16 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025. Cei doi au răbufnit în fața camerelor de filmat.

Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 23:46 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 22:45

Replicile acide nu au întârziat să apară pe micile ecrane ale publicului în ediția 16 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025. De data aceasta, Serghei Mizil și Mara Bănică și-au adresat cuvinte grele în timpul cursei pentru ultima șansă.

Adrenalina și presiunea și-au pus amprenta asupra concurenților pe traseu, motiv pentru care au existat și clipe tensionate. Vedetele și-au stăpânit cu greu nervii, iar acest detaliu nu a trecut neobservat de public.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Moment emoționant pentru Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Ce au dezvăluit

Serghei Mizil a răbufnit în timpul unei probe din Vietnam, după ce Mara Bănică nu i-a ascultat părerea. Concurentul i-a spus de mai multe ori colegei sale că vânzătoare cu care urmau să se întâlnească ar putea să se afle în tarabele din mijlocul pieței.

După o lungă căutare, aceștia au reușit să găsească chioșcul cu lenjerie intimă. Faptul că au trecut o dată pe lângă vânzătoare i-a făcut să piardă destul de mult timp.

Ce replici dure și-au adresat Mara Bănică și Serghei Mizil în ediția 16 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025

Deși au încheiat proba cu bine, Serghei Mizil i-a reproșat colegei sale că ar fi trebuit să-l asculte. Între cei doi au sărit scântei, iar momentul delicat a fost surprins de camerele de filmat în cursa pentru ultima șansă.

„Ți-am spus să mergi încet, să te uiți pe mijloc! Iar ai plecat, ești ceva...”, i-a spus concurentul.

„Îngrozitor sunt, da!”, a afirmat Mara Bănică, vizibil nervoasă.

„Nu îți mai spun niciodată, gata! Dacă eu îți zic să nu te mai duci de nebună în față și să te uiți pe mijloc...”, a mai zis el.

„Asta e! M-am grăbit eu, scuză-mă! Și eu sunt obosită, ca și tine! Nu înțeleg ce ai”, a mai adăugat concurenta.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Ce au pățit Serghei Mizil și Mara Bănică după ce au coborât din mașina unui localnic

„Stai puțin, te grăbești pe cârca mea. Mă iei la mișto? Cum nu înțelegi ce am? Tu mă iei pe mine la mișto!”, i-a zis Serghei Mizil deranjat de atitudinea colegei sale.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

