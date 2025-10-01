Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Moment emoționant pentru Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Ce au dezvăluit

În ediția 15 din Asia Express sezonul 8, de pe 30 septembrie 2025, concurenții au avut parte de situații neașteptate, momente tensionate și emoționante. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au făcut confesiuni înduioșătoare după ce au câștigat imunitatea mare.

Echipele au fost puse la o nouă încercare în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express, de pe 30 septembrie 2025. După ce Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat prima imunitate a etapei, concurenții au plecat într-o misiune plină de provocări.

Vedetele au primit o sarcină dificilă din partea Irinei Fodor. Cursa din această seară s-a încheiat în Hanoi, acolo unde o echipă a primit imunitatea mică, iar celelalte au fost nevoite să își caute cazare.

Tensiunile și replicile acide au fost nelipsite de pe micile ecrane ale publicului. De data aceasta, Anda Adam și Mara Bănică și-au adresat replici dure chiar în fața camerelor de filmat, fără nicio ezitare.

Ce a scos-o din sărite pe Mara Bănică la autostop în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025

O situație neașteptată a scos-o din sărite pe Mara Bănică chiar în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025. Deși a plecat prima de la careu alături de Serghei Mizil, autostopul le-a dat mari bătăi de cap.

Aceasta a început să se enerveze atunci când a văzut că ceilalți concurenți au ajuns-o din urmă. De asemenea, jurnalista nu s-a mai putut abține și a răbufnit la gestul Andei Adam. Cântăreața nu a mai ținut cont de nimic și a încercat să le „fure” mașina celor doi colegi de emisiune.

„Anda, e a noastră!”, a strigat Mara Bănică.

„Se fură mașina! Nouă ne-a luat Alina mașina, de exemplu! Jur, am făcut semn, a oprit și s-a dus Alina la ea”, a răspuns artista.

„Și eu am vreo vină? (...) Caracterul acestei femei nu vreau să-l comentez! Atât a putut ea! E lipsă de respect. Vreau să închid capitolul Anda Adam, chiar dacă este mare!”, a mai adăugat jurnalista.

„Gestul e urât!”, a mai completat Serghei Mizil.

Cine a câștigat jocul de amuletă din etapa patru a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025

După o cursă plină de peripeții și momente grele, doar două echipe au reușit să se califice la jocul pentru amuletă. Primii care au ajuns la Irina Fodor au fost Mara Bănică și Serghei Mizil, urmați de Anda Adam și soțul ei, Joseph.

Celelalte echipe care se aflau pe traseu au fost anunțate de prezentatoarea TV să se oprească și să își caute cazare.

De asemenea, jocul de amuletă s-a dovedit a fi dificil pentru concurenți. Aceștia au primit o adevărată provocare de la Irina Fodor: „O să studiați procesul de realizare al unei tobe, dar și o partitură tradițională în mai mulți pași. În sat există cinci ateliere de meșteșugari toboșari. Fiecare veți găsi tobe în diverse stadii de fabricare. O să plecați de aici cu aceste lemne în roabă, iar în schimbul lor o să primiți o tobă gata făcută. În fiecare atelier o să fie o doamnă care o să cânte un ritm, iar voi va trebui să-l învățați, apoi veți primi și niște plăcute cu simboluri ce simbolizează ritmurile învățate în ateliere”.

Competiția a fost aprigă, iar replicile tăioase nu au întârziat să apară. După o probă cu adrenalină și tensiuni, Anda Adam și Joseph au reușit să termine toate sarcinile înaintea Marei Bănică și lui Serghei Mizil.

Așadar, Anda Adam și soțul ei, Joseph, au câștigat amuleta de 1.000 de euro în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025.

Cine a câștigat imunitatea mică din cel de-al patrulea stage al sezonului 8 Asia Express, în ediția de pe 30 septembrie 2025

Amuleta câștigată de Anda Adam și Joseph a stârnit o mulțime de comentarii din partea colegilor de emisiune. După ce s-au bucurat de victorie, cei doi au avut o misiune dificilă: să aleagă ordinea în care vor pleca în cursă colegii de competiție.

Decizia luată de artistă și partenerul ei a fost crucială în cursa pentru imunitatea mică. Faptul că au plecat pe primul loc de la care i-a ajutat enorm pe traseu. Deși au întâmpinat dificultăți la autostop, Anda Adam și Joseph au ajuns pe primul loc la Irina Fodor.

Cântăreața și soțul ei s-au salvat de la cursa de ultima șansă. De asemenea, aceștia se vor bucura și de cazare.

„O să le pice fața!”, a spus Joseph.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, moment emoționant în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au avut parte de un moment emoționant în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025, după ce au câștigat imunitatea mare a etapei.

Aceștia au făcut confesiuni emoționante despre partenerele lor. Se pare că dorul de casă i-a copleșit, iar dezvăluirile copleșitoare nu au întârziat să își facă apariția pe micile ecrane ale publicului.

De altfel, concurenții au decis să le facă o surpriză celor care îi așteaptă acasă. Așadar, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion le-a scris o scrisoare partenerelor.

„M-am gândit acasă, unde e iubita mea. Mă gândesc la ea în fiecare zi, doar că aici a fost momentul oportun să-i comunic ceva. Mă omoară chestia asta, nu pot să... (...) N-am trimis în viața mea o scrisoare. I-am scris ceva acolo drăguț!”, a spus Ștefan Floroaica.

„Eu când am plecat de acasă, fără să știe ea, i-am lăsat câteva bilețele prin casă”, a mai adăugat Alexandru Ion.

„Sper să se uite în căsuța poștală!”, a mai zis Ștefan Floroaica.

