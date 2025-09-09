Încă din prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor a ieșit la iveală un detaliu inedit. Află cum se „alintă” unul pe altul Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Descoperă ce porecle și-au pus Gabi Tamaș și Dan Alexa și cum își spun cei doi la Asia Express-Drumul Eroilor

Încă din prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, telespectatorii au putut observa faptul că Gabi Tamaș și Dan Alexa au anumite porecle cu care se „alintă” unul pe celălalt. Cei doi nu s-au ferit să arate acest lucru și explicația s-a aflat în ediția difuzată pe 7 septembrie 2025.

Cum se „alintă” Gabi Tamaș și Dan Alexa, fără pic de reținere. Ce porecle și-au pus cei doi concurenți de la Asia Express

Prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, difuzată pe 7 septembrie 2025, a adus un adevărat carusel de emoții, misiuni dificile și senzații tari. Ziua a fost dificilă pentru vedete și le-a scos din plin din zona de confort. Nu au lipsit adrenanlina, nervii, situațiile neprevăzute, bucuria, agonia și atacurile de panică.

Concurenții au început în forță lungul șir de sarcini, chiar atunci când se așteptau mai puțin: pe o barcă, pe mare! Credeau că pe insulă îi va întâmpina Irina Fodor, dar de fapt îi așteptau misiunile pregătite de aceasta!

„S-au aliniat ca să vadă păpușile”, a zis Gabi Tamaș, atunci când a văzut localnicii de pe insulă, ieșiți în întâmpinarea lor.

Acesta a fost momentul în care a ieșit la iveală cum se „alintă” Gabi Tamaș și Dan Alexa, fără pic de reținere. Nu puțini au fost cei care s-au mirat atunci când au aflat ce porecle și-au pus cei doi.

Tot în aceeași ediție, Gabi Tamaș a recunoscut faptul că îi spune „mister” lui Dan Alexa, gest făcut din imensul respect pe care i-l poartă omului care i-a fost atât antrenor și model în carieră, ci și prieten de nădejde.

Apoi, în edițiile Asia Express-Drumul Eroilor ce au urmat, telespectatorii i-au auzit în repetate rânduri pe cei doi spunându-și „păpușica” fără pic de reținere.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.