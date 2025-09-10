Raluca Bădulescu participă la Asia Express alături de fostul ei soț, însă nu mulți știu că Florin Stamin este cel de-al doilea bărbat care a condus-o în fața altarului. Iată cine este Vali Pungă, primul soț al acesteia și cu ce se ocupă în prezent.

Raluca Bădulescu a atras atenția publicului încă de la primul anunț în care au fost prezentați concurenții noului sezon Asia Express, mai ales că ea a decis să pornească în marea aventură alături de fostul său soț, Florin Stamin.

Fanii emisiunii au primit această veste cu multă uimire, dat fiind că cei doi sunt implicați în prezent în alte relații, dar că totuși continuă să țină legătura și să fie alături unul de celălalt.

Ceea ce nu mulți știu însă, este faptul că Florin Stamin este cel de-al doilea fost soț al concurentei, pentru că ea a mai fost căsătorită înainte să îl cunoască.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu și în ce domeniu activează acesta.

Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil

Raluca Bădulescu și Vali Pungă au fost căsătoriți timp de patru ani, însă în anul 2006 au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate, chiar dacă din relația lor a rezultat și un copil.

Cei doi și-au dat seama că nu se potrivesc ca un cuplu, dar au continuat să țină legătura până în prezent, mergând în vacanțe împreună, alături chiar și de cel de-al doilea fost soț al acesteia, pe care acum o țară întreagă îl vede la Asia Express.

După divorț, Vali Pungă și-a resconstruit viața în Spania, acolo unde a și pus bazele unei agenții de modeling (în 2002) care activează și în prezent, cautând și lansând modele în cariere internaționate în industria modei. Agenția se mândrește cu o serie de colaborări cu branduri importante precum: Dior, Valentino, Kenzo, Lanvin, Givenchy, Burberry, Dolce & Gabbana, Yves Sait Laurent, Gucii și nu numai, iar modelele apar în reviste cunoscute în întreaga lume precum: Vogue Hommes, GQ Hercules, The Greatest, 10 Magazine, V Men, Numero și L'Officiel.

Deși acum nu apare prea des în spațiul public, în urmă cu mai mulți ani el era prezent în emisiuni televizate, acolo unde vorbea despre relația cu Raluca Bădulescu și despre cât de bine se înțeleg chiar și după divorț.

Faptul că ei și-au refăcut viețile după separare nu i-a împiedicat să păstreze legătura și să continue să se implice în egală măsură în educația fiului lor, iar mai mult decât atât, aceștia au continuat să meargă în vacanțe împreună și să se distreze așa cum o făceau și înainte.

„El vrea să fie totuşi cel care moşteneşte agenţia de la mine, nu model. El visează la vremea în care o să vină şi o să se implice în agenţie. E unicul meu fiu, această agenţie o să fie la el. Asta îşi doreşte. Nu vrea să fie în faţa reflectoarelor. (…) Stăm împreună în aceeaşi casă când sunt în România. Ne petrecem foarte mult timp împreună. Nu a plănuit nimeni să avem (n. r. cu Raluca, fosta soţie) o traiectorie aşa de frumoasă şi atât de visată.” a povestit Vali Pungă în urmă cu ceva timp despre fiul său, potrivit Click!.

„Suntem o familie fericită, copilul are doi taţi. Face diferenţa aşa, care e tata 1 şi care e tata 2. Plecăm în vacanţe împreună, cu părinţii, cu socrii. El s-a născut dintr-o cănicie cu multă iubire. Vorbesc zilnic cu Raluca” a mai adăugat acesta conform sursei.

Raluca Bădulescu s-a recăsătorit cu Florin Stamin în anul 2016, punând căpăt unei relații de aproximativ 15 ani în anul 2022, însă și cu el a continuat să se înțeleagă foarte bine și să aibă o relație extrem de apropiată, exact așa cum se vede în prezent la Asia Express.

