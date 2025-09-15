Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Cine s-a calificat la jocul pentru Joker. Concurenții, puși să smulgă fire albe de păr

Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Cine s-a calificat la jocul pentru Joker. Concurenții, puși să smulgă fire albe de păr

În ediția cinci Asia Express, difuzată pe 14 septembrie 2025, concurenții au intrat în al doilea stage al competiției. În prima zi, echipele s-au luptat să ajungă primele la Irina Fodor și să se califice la jocul pentru amuletă și Joker.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 00:00 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 18:26
Galerie
Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Cine s-a calificat la jocul pentru Joker. Concurenții, puși să smulgă fire albe de păr | Antena 1

După ce au vâslit spate în spate în caiac, s-au întrecut la autostop, s-au plimbat cu drezina și au împărțit alimente la filipinezii care locuiau în preajma căii ferate, toate acestea cu scopul de a se familiariza cu termenul de „ribayan”, concurenții au fost puși să smulgă firele albe de păr din capul localnicilor, un ritual respectat cu sfineție de către filipinezi.

„Filipinezii sunt foarte nefericiți atunci când le apar fire de păr albe. E un obicei uzual ca părinții să își roage copiii să le smulgă firele. Găsiți un localnic cu păr alb și oferiți-le serviciile. Trebuie să strângeți cel puțin 500 de pesos, dar cu cât veți avea mai mulți bani, cu atât vă va fi mai ușor să vă calificați la jocul de Joker și amuletă”, au fost indicațiile scrise pe biletul din plic.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!

Deși le-a fost greu să înțeleagă acest obicei, concurenții nu s-au dat înapoi și au executat întocmai misiunea, mai ales că erau în joc două avantaje importante.

Articolul continuă după reclamă

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au avut ghinion la această probă, întrucât unii localnici le-au dat „țeapă”. Pe de altă parte, Anda Adam și Joseph, precum și Karmen Simionescu cu Olga Barcari au reușit să strângă suma de 500 de pesos și să se îndrepte către autostop. În urma lor au venit Alina Pușcău și Cristina, dar și Emil Rengle cu Alejandro.

„Prin felul în care doamna aceasta a acceptat oferta noastră, mi-am dat seama că e ceva care le aduce un zâmbet pe buze. Metaforic, acest obicei cred că este foarte drăguț, pentru că conectează două generații: copiii cu bătrânii”, a concluzionat Emil Rengle la testimoniale.

Pe Mara Bănică și Serghei Mizil, disputa de mai devreme îi încetinise. La fel ca restul, și ei au fost impresionați de această superstiție, dar și de generozitatea localnicilor. Raluca Bădulescu și Florin au câștigat timp în momentul în care, pentru câteva fire de păr smulse, au primit 200 de pesos.

Anda Adam și Joseph au avut noroc și la autostop, găsind o mașină din prima. Cu toate acestea, pe traseu, ei au fost nevoiți să schimbe mijlocul de transport. Karmen și Olga au avut și ele probleme, pentru că au prins un autobuz care oprea din stație în stație, pierzând, astfel, timp prețios.

Emil Rengle și Alejandro și-au dat la schimb ceasul și au prins o cursă cu mașina care i-a dus direct la destinație. În paralel, Alina Pușcău și Cristina au avut parte de o dispută la autostop, deoarece nu mai găseau plicul cu indicațiile.

„Ne deranjează una la cealaltă niște situații. De exemplu, mie nu-mi place să-mi reproșezi ceva, cum era situația asta, pentru că evident că nu fac intenționat și evident că-mi doresc să fiu acolo. Și dacă țipă cineva la mine, îmi sar dracii”, a mărturisit Cristina la testimoniale.

Cursa a devenit și mai dificilă în momentul în care a început o ploaie cu gheață. Cei care au reușit să prindă o mașină sau un autobuz au fost mai norocoși. Karmen și Olga, în schimb, au stat într-un portbagaj deschis, iar vremea le-a dat mari bătăi de cap. De asemenea, Mara Bănică și Serghei Mizil au fost nevoiți să caute o altă mașină, în timp ce afara ploua torențial. Într-un final, unui localnic i s-a făcut milă de ei și le-a plătit bilete pentru autobuz.

Vezi momentele video aici:

Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Ce echipe au ajuns primele la Irina Fodor

Primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor și care s-au calificat, astfel, la jocul pentru amuletă și Joker au fost Anda Adam și Joseph, Alina Pușcău și Cristina, precum și Emil Rengle cu Alejandro.

Fără alte detalii, ei au fost anunțați de frumoasa prezentatoare că trebuie să extragă câte un plic pe care se afla scris numele unui localnic. Acesta avea să fie partenerul lor de nădejde la jocul de azi.

Concurenții care nu s-au calificat au fost înștiințați că vor participa în calitate de spectatori la un moment artistic. De asemenea, toți au primit cazare.

Ulterior, cele trei perechi calificate au aflat că, pentru jocul de amuletă, vor susține un spectacol de karaoke, pentru care trebuie să pregătească o melodie în limba tagalog. Totodată, ei au fost nevoiți să îl ajute pe filipinezul din echipa lor să memoreze o piesă în română.

Vezi momentele video aici:

Citește și: Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. O echipă a refuzat să facă una dintre probe, la cursa pentru ultima șansă

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

+16
Mai multe fotografii

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Serghei Mizil a răbufnit la proba de pe calea ferată. Gestul făcut de Mara B... Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din a doua etapă. Cum s-au descurcat echipele ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Observatornews.ro De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 14 septembrie 2025. Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, detalii savuroase din culisele emisiunii The Ticket
Neatza de Weekend, 14 septembrie 2025. Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, detalii savuroase din culisele emisiunii The Ticket Duminica, 14.09.2025, 14:28
The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. Câte femei a avut Mihai Bendeac? Popeye Maramureșanu, mărturisiri pline de umor The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. Câte femei a avut Mihai Bendeac? Popeye Maramureșanu, mărturisiri pline de umor Sambata, 13.09.2025, 23:32 Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Sambata, 13.09.2025, 15:00 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10
Mai multe
Citește și
Drumul Eroilor, pe șine! Concurenții Asia Express pornesc într-o cursă cu drezina. Ce surprize aduce ediția de diseară
Drumul Eroilor, pe șine! Concurenții Asia Express pornesc într-o cursă cu drezina. Ce surprize aduce ediția de...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Povestea de dragoste dintre Mara Bănică și soțul ei misterios. Cum s-au cunoscut cei doi
Povestea de dragoste dintre Mara Bănică și soțul ei misterios. Cum s-au cunoscut cei doi
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x