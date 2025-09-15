În ediția cinci Asia Express, difuzată pe 14 septembrie 2025, concurenții au intrat în al doilea stage al competiției. În prima zi, echipele s-au luptat să ajungă primele la Irina Fodor și să se califice la jocul pentru amuletă și Joker.

Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Cine s-a calificat la jocul pentru Joker. Concurenții, puși să smulgă fire albe de păr | Antena 1

După ce au vâslit spate în spate în caiac, s-au întrecut la autostop, s-au plimbat cu drezina și au împărțit alimente la filipinezii care locuiau în preajma căii ferate, toate acestea cu scopul de a se familiariza cu termenul de „ribayan”, concurenții au fost puși să smulgă firele albe de păr din capul localnicilor, un ritual respectat cu sfineție de către filipinezi.

„Filipinezii sunt foarte nefericiți atunci când le apar fire de păr albe. E un obicei uzual ca părinții să își roage copiii să le smulgă firele. Găsiți un localnic cu păr alb și oferiți-le serviciile. Trebuie să strângeți cel puțin 500 de pesos, dar cu cât veți avea mai mulți bani, cu atât vă va fi mai ușor să vă calificați la jocul de Joker și amuletă”, au fost indicațiile scrise pe biletul din plic.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!

Deși le-a fost greu să înțeleagă acest obicei, concurenții nu s-au dat înapoi și au executat întocmai misiunea, mai ales că erau în joc două avantaje importante.

Articolul continuă după reclamă

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au avut ghinion la această probă, întrucât unii localnici le-au dat „țeapă”. Pe de altă parte, Anda Adam și Joseph, precum și Karmen Simionescu cu Olga Barcari au reușit să strângă suma de 500 de pesos și să se îndrepte către autostop. În urma lor au venit Alina Pușcău și Cristina, dar și Emil Rengle cu Alejandro.

„Prin felul în care doamna aceasta a acceptat oferta noastră, mi-am dat seama că e ceva care le aduce un zâmbet pe buze. Metaforic, acest obicei cred că este foarte drăguț, pentru că conectează două generații: copiii cu bătrânii”, a concluzionat Emil Rengle la testimoniale.

Pe Mara Bănică și Serghei Mizil, disputa de mai devreme îi încetinise. La fel ca restul, și ei au fost impresionați de această superstiție, dar și de generozitatea localnicilor. Raluca Bădulescu și Florin au câștigat timp în momentul în care, pentru câteva fire de păr smulse, au primit 200 de pesos.

Anda Adam și Joseph au avut noroc și la autostop, găsind o mașină din prima. Cu toate acestea, pe traseu, ei au fost nevoiți să schimbe mijlocul de transport. Karmen și Olga au avut și ele probleme, pentru că au prins un autobuz care oprea din stație în stație, pierzând, astfel, timp prețios.

Emil Rengle și Alejandro și-au dat la schimb ceasul și au prins o cursă cu mașina care i-a dus direct la destinație. În paralel, Alina Pușcău și Cristina au avut parte de o dispută la autostop, deoarece nu mai găseau plicul cu indicațiile.

„Ne deranjează una la cealaltă niște situații. De exemplu, mie nu-mi place să-mi reproșezi ceva, cum era situația asta, pentru că evident că nu fac intenționat și evident că-mi doresc să fiu acolo. Și dacă țipă cineva la mine, îmi sar dracii”, a mărturisit Cristina la testimoniale.

Cursa a devenit și mai dificilă în momentul în care a început o ploaie cu gheață. Cei care au reușit să prindă o mașină sau un autobuz au fost mai norocoși. Karmen și Olga, în schimb, au stat într-un portbagaj deschis, iar vremea le-a dat mari bătăi de cap. De asemenea, Mara Bănică și Serghei Mizil au fost nevoiți să caute o altă mașină, în timp ce afara ploua torențial. Într-un final, unui localnic i s-a făcut milă de ei și le-a plătit bilete pentru autobuz.

Vezi momentele video aici:

Asia Express sezonul 8, 14 septembrie 2025. Ce echipe au ajuns primele la Irina Fodor

Primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor și care s-au calificat, astfel, la jocul pentru amuletă și Joker au fost Anda Adam și Joseph, Alina Pușcău și Cristina, precum și Emil Rengle cu Alejandro.

Fără alte detalii, ei au fost anunțați de frumoasa prezentatoare că trebuie să extragă câte un plic pe care se afla scris numele unui localnic. Acesta avea să fie partenerul lor de nădejde la jocul de azi.

Concurenții care nu s-au calificat au fost înștiințați că vor participa în calitate de spectatori la un moment artistic. De asemenea, toți au primit cazare.

Ulterior, cele trei perechi calificate au aflat că, pentru jocul de amuletă, vor susține un spectacol de karaoke, pentru care trebuie să pregătească o melodie în limba tagalog. Totodată, ei au fost nevoiți să îl ajute pe filipinezul din echipa lor să memoreze o piesă în română.

Vezi momentele video aici:

Citește și: Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. O echipă a refuzat să facă una dintre probe, la cursa pentru ultima șansă

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.