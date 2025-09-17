Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mică a etapei a doua. Trei echipe au intrat la ultima șansă

În ediția opt Asia Express, difuzată pe 17 septembrie 2025, Irina Fodor a dezvăluit clasamentul final al cursei pentru imunitatea mică, după ce a desfăcut plicurile cu punctajele primite la proba gătitului.

Așa cum le-a promis, Irina Fodor s-a întâlnit cu echipele la careu, în frumosul oraș Lucena. Pe fețele concurenților se citea tensiunea, mai ales că doar un un pas îi mai despărțea de finalul celei de-a doua etape. Din cauza temperaturii ridicate, prezentatoarea emisiunii a trecut direct la concluzii și a dezvăluit ordinea de astăzi în concurs, dar și perechea imună după jocul de ieri.

Citește și: Diseară, trei echipe vor îndeplini visul unei prințese în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Show-ul, lider de audiență

„Ați ajuns la mine cu niște plicuri galbene, știu deja un punctaj și un clasament și o să vi-l arăt și vouă. Aceasta este ordinea în care ați ajuns la mine: Mara și Serghei, Raluca și Florin, Alina și Cristina, Alex și Ștefan, Anda și Joseph, Olga și Karmen, Tamaș și Alexa”, a precizat Irina Fodor, dezvăluind, totodată, ora la care a ajuns fiecare, dar și punctajele primite pentru ciorba rădăuțeană.

„Ceea ce am făcut a fost să iau ca oră de referință ora la care au ajuns Mara și Serghei, 15:27. La acea oră am adăugat sau am scăzut. Pentru zece puncte primite la apreciere cinci minute. Deci, diferențele de câte zece puncte s-au transformat în cinci minute. Așa se face că Raluca și Florin au avut o diferență de 20 de puncte, ceea ce înseamnă că le-am scăzut zece minute, adică noua oră la care au ajuns ei la mine, după noua socoteală, este de 15:22. (…) Ora finală la Cristina este 15:48. Pentru Ștefan la fel, 15:49. La Anda, s-au adăugat 25 de minute, pentru că diferența dintre ei și Mara este de 50 de puncte, deci noua oră este 16:24. Karmen și Olga au avut 40 de puncte în plus, ceea ce înseamnă că li s-au scăzut 20 de minute, noua oră fiind 15:43. Gabi și Dan au avut o diferență de 30 de puncte, le-am scăzut 15 minute, deci noua oră este 15:57 de minute. În urma acestor socoteli rezultă că, deși Mara și Serghei au ajuns la mine și asta are importanță, pentru că au avut hotel aseară, ei nu sunt perechea imună! Perechea imună este formată din Raluca și Florin!”, a anunțat prezentatoarea Asia Express.

Așadar, experiența în bucătărie a lui Florin l-a propulsat pe el și pe Raluca Bădulescu în fruntea clasamentului, echipa lor câștigând ultima imunitate a etapei a doua.

„S-au deschis cerurile!”, a mărturisit Raluca la testimoniale, după ce a făcut o plecăciune în fața Eroilor.

La careu, concurenta a început să plângă de fericire. În urma clasamentului final, pe locul doi sunt Serghei Mizil și Mara Bănică, pe locul trei Olga Barcari și Karmen Simionescu, pe locul patru Alina Pușcău și Cristina, pe locul cinci Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, pe locul șase Dan Alexa și Gabi Tamaș, iar pe locul șapte Anda Adam și Joseph.

„Ne-am bucurat mult pentru ei”, a mărturisit Gabi Tamaș la testimoniale.

Vezi momentele video aici:

Asia Express sezonul 8, 17 septembrie 2025. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă

După această victorie, Raluca Bădulescu și Florin s-au așezat liniștiți lângă cealaltă echipă imună: Emil Rengle și Alejandro.

Pentru că s-au poziționat pe ultimele două locuri în clasament, Anda Adam și Joseph, respectiv Dan Alexa și Gabi Tamaș au intrat în cursa pentru ultima șansă. Plecând de la această formulă, concurenții au trebuit să voteze o a treia echipă care să intre la jocul de azi.

Emil Rengle și Alejandro au trimis la ultima șansă pe Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Raluca Bădulescu și Florin le-au ales pe Alina Pușcău și Cristina. „Modelele” i-au votat pe Alexandru Ion și Ștefan. „Actorii” le-au ales pe Alina Pușcău și Cristina. Mara Bănică și Serghei Mizil i-au votat pe Alex Ion și Ștefan. Gabi și Dan Alexa i-au ales pe Mara și Serghei. Anda Adam și Joseph au tras la sorți, iar pe bilețel au ieșit Cristina și Alina.

Sarcina dificilă a rămas pe umerii lui Karmen Simionescu și ai Olgăi Barcari. Concurentele au considerat că actorii sunt mult mai potriviți să participe la cursă, ei având o șansă reală să se întoarcă, mai ales că Alina Pușcău se simțea rău.

Așadar, echipele care intră la jocul pentru ultima șansă din această etapă sunt cele formate din Dan Alexa și Gabi Tamaș, Anda Adam și Joseph, respectiv Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Vezi momentele video aici:

Citește și: Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Concurenții au luptat pentru imunitatea mică. Cine a ajuns primul la Irina Fodor

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seul, destinația finală a acestui sezon.