Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Proba de dans care le-a dat mari bătăi de cap concurenților. Cum s-au descurcat

Emisiunea de azi a adus una dintre cele mai amuzante, dar și solicitante misiuni de până acum: o probă de dans care le-a pus răbdarea și coordonarea la încercare tuturor echipelor.

Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 23:35

După ore de condus pe drumuri șerpuite și memorat proverbe, concurenții au ajuns la o nouă provocare care i-a scos complet din zona de confort.

Totul a început în mașinile de pe traseu, unde echipele încercau să memoreze proverbul oferit de Irina Fodor. Tensiunea era vizibilă, mai ales că fiecare greșeală putea însemna pierderea unui timp prețios. Dan Alexa și Gabriel Tamaș au fost opriți de judecător, care i-a trimis înapoi pentru că nu au recitat corect proverbul. „Trebuia să o luăm de la capăt. Parcă ne încurcau cuvintele între ele”, a mărturisit Dan Alexa.

Ajunși la proba de dans, concurenții au descoperit că misiunea nu era deloc una simplă. „Misiunea asta era în ceruri, trebuia să urcăm pe un drum șerpuit”, a spus Emil Rengle, care, alături de partenerul său Alejandro, a reușit să impresioneze juriul din prima încercare. Cei doi au fost singurii care au primit plicul pentru următoarea misiune fără a fi nevoiți să repete coregrafia.

Pentru ceilalți, dansul s-a dovedit o adevărată provocare. Ștefan și Alex au avut emoții mari în fața juriului. „Nu-mi ieșeau mișcările, nu mai știam ce trebuia să fac!”, a spus Ștefan, după ce au fost rugați să mai repete momentul. După mai multe încercări, cei doi au primit în cele din urmă aprobarea și au pornit mai departe în cursă.

Nici Karmen și Olga nu au scăpat ușor. Deși au depus mult efort, juriul nu a fost mulțumit de prima lor reprezentație și le-a trimis să mai repete dansul. Perseverența le-a fost însă răsplătită: după o nouă rundă, au primit și ele ok-ul necesar pentru a continua aventura.

Singurii rămași în urmă au fost Dan Alexa și Gabriel Tamaș, care au întâmpinat dificultăți serioase la învățarea coregrafiei. „Ni s-a părut extrem de greu, dar n-aveam încotro, trebuia să mergem până la capăt”, a spus Tamaș, vizibil epuizat.

Între timp, echipele Emil–Alejandro, Alex–Ștefan și Karmen–Olga au reușit să găsească mașini destul de repede și s-au îndreptat spre noua probă. Pe drum, concurenții au început să studieze legendele oului, tema următoarei misiuni.

Ediția din această seară a demonstrat încă o dată că Asia Express nu înseamnă doar rezistență fizică, ci și adaptare, atenție și spirit de echipă. Dansul s-a dovedit o adevărată lecție de răbdare, iar diferența dintre echipe a fost făcută de concentrare și perseverență.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

