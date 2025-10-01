Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mică din etapa patru. Întorsătură de situație în cursă

O echipă a câștigat imunitatea mică în etapa patru din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor. Telespectatorii au avut parte de o întorsătură de situație în cursă.

Echipele rămase în competiție au luptat pentru o miză uriașă în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express, de pe 30 septembrie 2025. Irina Fodor a pus în joc un avantaj senzațional pentru etapa patru, după ce Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat imunitatea mare.

La scurt timp de la jocul pentru amuletă, concurenții au plecat către următoarea misiune. Finalul cursei a avut loc în Hanoi, acolo unde prezentatoarea TV a oferit imunitatea mică din acest stage.

Așadar, o nouă pereche de vedete a scăpat de cursa pentru ultima șansă care va avea loc în ediția de miercuri, 1 octombrie 2025, a reality show-ului. Un lucru este cert, concurenții s-au salvat de la eliminare până în etapa cinci.

Cine a câștigat imunitatea mică din ediția 15 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025

Ca de fiecare dată pe Drumul Eroilor, echipele s-au confruntat cu o problemă uriașă: autostopul. Vedetele au petrecut mult timp pe marginea șoselei încercând să găsească o mașină care să-i ducă la Irina Fodor.

În cele din urmă, eforturile lor nu au fost în zadar. Unii au reușit să urce în mașinile personale ale localnicilor, în timp ce alții au hotărât să ia transportul în comun. Această alegere a făcut diferența în cursa pentru imunitatea mică.

Prima echipă care a ajuns în Hanoi, la prezentatoarea TV, a fost cea formată din Anda Adam și soțul ei, Joseph. Aceștia s-au descurcat de minune pe traseu, în mod special la autostop, motiv pentru care au reușit să câștige imunitatea mică din al patrulea stage.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat la plantația de tutun și ce echipă a câștigat imunitatea mare

La doar câteva minute în spatele lor au fost Karmen Simionescu și Olga Barcari. Fetele au pierdut marele avantaj la o diferență foarte mică.

„Săptămâna asta putem să dormim liniștiți pentru că ne vor mai vota colegii!”, a specificat Anda Adam.

„Îți dai seama că o să le pice fața când o să afle că suntem imuni!”, a adăugat Joseph.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Gestul făcut de Ștefan Floroaica și Alex cu privire la echipa Alina Pușcău și Cristina

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.