Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mică din etapa patru. Întorsătură de situație în cursă

Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mică din etapa patru. Întorsătură de situație în cursă

O echipă a câștigat imunitatea mică în etapa patru din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor. Telespectatorii au avut parte de o întorsătură de situație în cursă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 00:00 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 00:16

Echipele rămase în competiție au luptat pentru o miză uriașă în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express, de pe 30 septembrie 2025. Irina Fodor a pus în joc un avantaj senzațional pentru etapa patru, după ce Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat imunitatea mare.

La scurt timp de la jocul pentru amuletă, concurenții au plecat către următoarea misiune. Finalul cursei a avut loc în Hanoi, acolo unde prezentatoarea TV a oferit imunitatea mică din acest stage.

Așadar, o nouă pereche de vedete a scăpat de cursa pentru ultima șansă care va avea loc în ediția de miercuri, 1 octombrie 2025, a reality show-ului. Un lucru este cert, concurenții s-au salvat de la eliminare până în etapa cinci.

Cine a câștigat imunitatea mică din ediția 15 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025

Ca de fiecare dată pe Drumul Eroilor, echipele s-au confruntat cu o problemă uriașă: autostopul. Vedetele au petrecut mult timp pe marginea șoselei încercând să găsească o mașină care să-i ducă la Irina Fodor.

În cele din urmă, eforturile lor nu au fost în zadar. Unii au reușit să urce în mașinile personale ale localnicilor, în timp ce alții au hotărât să ia transportul în comun. Această alegere a făcut diferența în cursa pentru imunitatea mică.

Prima echipă care a ajuns în Hanoi, la prezentatoarea TV, a fost cea formată din Anda Adam și soțul ei, Joseph. Aceștia s-au descurcat de minune pe traseu, în mod special la autostop, motiv pentru care au reușit să câștige imunitatea mică din al patrulea stage.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat la plantația de tutun și ce echipă a câștigat imunitatea mare

La doar câteva minute în spatele lor au fost Karmen Simionescu și Olga Barcari. Fetele au pierdut marele avantaj la o diferență foarte mică.

„Săptămâna asta putem să dormim liniștiți pentru că ne vor mai vota colegii!”, a specificat Anda Adam.

„Îți dai seama că o să le pice fața când o să afle că suntem imuni!”, a adăugat Joseph.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Gestul făcut de Ștefan Floroaica și Alex cu privire la echipa Alina Pușcău și Cristina

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Colaj cu Irina Fodor și concurenții Asia Express
+58
Mai multe fotografii

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă. Doar două echipe au avut șansa să particip...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Observatornews.ro Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
Citește și
Asia Express-Drumul Eroilor ajunge în Hanoi. Concurenții se luptă azi pentru imunitatea mică. Emisiunea, lider detaşat de audiență
Asia Express-Drumul Eroilor ajunge în Hanoi. Concurenții se luptă azi pentru imunitatea mică. Emisiunea, lider...
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat la plantația de tutun și ce echipă a câștigat imunitatea mare
Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat la plantația de tutun și ce echipă a câștigat...
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în mediul online
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ... Libertatea.ro
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard euro/săptămână
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard... Jurnalul
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani Kudika
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei mai afectați
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fată a murit în timpul unui
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie Observator
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa ProSport
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a făcut rinoplastie
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x