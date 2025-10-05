Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Cine a câștigat amuleta și Jokerul din etapa cinci. Surpriză pentru concurenți

O echipă a câștigat un avantaj puternic în cea de-a cincea etapă din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor. Irina Fodor a oferit o nouă amuletă și un Joker neașteptat în ediția 17 a reality show-ului, de pe 5 octombrie 2025.

Echipele s-au întrecut într-o cursă contracronometru pentru a se califica la primul joc de amuletă din cea de-a cincea etapă a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor. Au ieșit la iveală strategii neașteptate, detalii uluitoare și noi antipatii.

Un lucru este cert, concurenții au făcut tot ce au putut pentru a ajunge în timp util la Irina Fodor. Aceștia și-au depășit limitele fizice cu gândul că se vor bucura de o victorie și de un avantaj puternic.

Autostopul a fost cel mai mare inamic al perechilor de vedete. Unii au reușit să găsească rapid o mașină, în timp ce alții au așteptat minute în șir până au dat peste un șofer dornic să-i ducă la destinație.

Cine a câștigat jocul de amuletă din ediția 17 a sezonului 8 Asia Express de pe 5 octombrie 2025

În ciuda eforturilor depuse, doar trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă din ediția 17 a sezonului 8 Asia Express de pe 5 octombrie 2025. Cei care s-au întrecut pentru 1.000 de euro și un Joker au fost Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Mara Bănică și Serghei Mizil, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Concurenți au început proba foarte încrezători în forțele proprii. Aceștia au fost nevoiți să vâslească și să învețe diferite specii de păsări din Vietnam. Misiunea le-a pus la încercare memoria și ambiția.

La final, Irina Fodor a anunțat câștigătorii jocului pentru amuletă. Se pare că Serghei Mizil și Mara Bănică au ghicit cele mai multe specii de păsări. Așadar, au primit 1.000 de euro și un Joker puternic.

„Bravo Marei, o probă grea!”, a spus Dan Alexa.

„Incredibil, dar adevărat!”, a fost reacția concurentei.

Toți au fost uluiți de vestea că Mara Bănică și Serghei Mizil au ieșit victorioși. Ceilalți concurenți au ținut să-i aplaude furtunos pentru ambiție și performanță, iar cuvintele de laudă nu au întârziat să apară.

„Au câștigat pe merit un joc care a fost foarte frumos!”, a mărturisit Irina Fodor.

„Ai o parteneră de nota 10!”, i-a zis Olga Barcari lui Serghei Mizil.

De asemenea, cei doi au primit avantajul de a „îngheța” timp de 10 minute două echipe cu care se întâlnesc la probe.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.