Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă. Doar două echipe au avut șansa să participe

Doar două echipe au avut șansa de a participa la jocul de amuletă din ediția 15 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025. Iată cine a câștigat premiul de 1.000 de euro.

Prima echipă care s-a calificat la jocul de amuletă din ediția 15 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025, a fost formată din Serghei Mizil și Mara Bănică. Aceștia au luptat împotriva Andei Adam și soțului ei, Joseph.

Misiunea nu a fost deloc ușoară pentru concurenți, punându-le la încercare răbdarea, ambiția, memoria vizuală și urechea muzicală. De altfel, tensiunile și replicile acide nu au lipsit din cadrul competiției.

„O să studiați procesul de realizare al unei tobe, dar și o partitură tradițională, în mai mulți pași. În sat există cinci ateliere de meșteșugari toboșari. Fiecare veți găsi tobe în diverse stadii de fabricare. O să plecați de aici cu aceste lemne în roabă, iar în schimbul lor o să primiți o tobă gata făcută. În fiecare atelier o să fie o doamnă care o să cânte un ritm, iar voi va trebui să-l învățați, apoi veți primi și niște plăcute cu simboluri. Acestea vor simboliza ritmurile învățate în ateliere”, a anunțat Irina Fodor despre probă.

Cine a câștigat jocul de amuletă din ediția 15 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025. Au apărut tensiuni între Anda Adam și Mara Bănică

Echipele s-au descurcat de minune la jocul de amuletă, însă una singură a reușit să câștige premiul de 1.000 de euro. Se pare că Anda Adam și soțul ei, Joseph, au terminat primii misiunea, motiv pentru care au ieșit învingători.

„Dacă Mara câștiga proba asta, eu mă lăsam de meserie!”, a spus cântăreața după victoria obținută.

Vestea că Anda Adam și Joseph au câștigat jocul de amuletă a luat pe toată lumea prin surprindere. Concurenților nu le-a venit să creadă ce au auzit, având în vedere ordinea în care au plecat în cursă.

„Mi-a căzut fața!”, a reacționat Gabriel Tamaș.

Pentru victoria obținută, cântăreața și partenerul ei au primit și un avantaj. Aceștia vor pleca în misiune cu 10 minute mai devreme față de următoarea echipă. De asemenea, cei doi au ales ordinea în care perechile de vedete vor merge pe traseu.

Tensiunile au început să își facă apariția la careu atunci când Anda Adam a anunțat că Serghei Mizil și Mara Bănică vor pleca ultimii în cursă. Jurnalista nu s-a putut abține și a oferit o replică tăioasă despre evenimentul de la autostop.

„Mamă, încep să se certe aici?”, a spus Cristina Postu.

„Eu n-am avut nimic cu ea, dar s-a văzut ura în privire. A început cu noi primii!”, a evidențiat Serghei Mizil.

„E un om rău, ofticos, care nu duce la glume!”, a mai specificat Mara Bănică.

Irina Fodor a intervenit imediat atunci când și-a dat seama că spiritele s-au încins între cele două concurente. Prezentatoarea TV a pus capăt replicilor acide, cerându-i Andei Adam ordinea în care vor pleca echipele pe Drumul Eroilor.

„Visul meu e să o trimit acasă pe Anda Adam!”, a mai zis jurnalista.

