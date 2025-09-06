De ce a ales Raluca Bădulescu să plece alături de fostul soț în Asia Express. Adevărul despre relația lor, deși sunt divorțați

Raluca Bălescu a făcut o serie de declarații inedite înainte de premiera Asia Express 2025. Aceast a vorbit despre experiența ei de pe Drumul Eroilor și cum s-a simțit totul, la braț cu fostul soț, Florin Stamin.

Mai este doar o zi până la premiera Asia Express sezonul 8. Emoțiile sunt la cote maxime atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenți, care se vor vedea pe marile ecrane în încercările prin care au trecut pe Drumul Eroilor.

Raluca Bădulescu a fost prezentă în platoul Observator 12 unde a vorbit despre ceea ce urmează în aventura de la capătul lumii. Vedeta a dat detalii din culisele reality show-ului, dar a vorbit și despre alegerea ei neobișnită de a participa alături de fostul soț la Asia Express.

Raluca Bălescu, declarații înainte de premiera Asia Express 2025. Ce a dezvăluit din experiența sa pe Drumul Eroilor, alături de fostul soț

Raluca Bădulescu a vorit despre aventura de pe Drumul Eroilor. Vedeta a dezvăluit că Asia Express a fost cea mai tare experiență din viața ei și a adăugat: „dacă s-ar da startul în secunda asta la o nouă Asia Express aș plecat acum. Așa pe tocuri, pentru că acum sunt mai pregătită”.

Pasionată de modă, aceasta și-a pregătit bagajele din timp, dar odată ajunsă acolo a realizat că ținutele pregătite nu o vor ajuta în cursă

„Doar eu am plecat cu trei geamantane imense, inclusiv un troller, pentru că eu m-am gândit, știu că nu sunt vreo sportivă, nu aveam cum să rup probele alea, măcar să fiu bine îmbrăcată. N-am vrut să port trening, adidași. Cu o lună înainte, am umplut geamantanele alea cu haine potrivite pentru Asia Express. Atât de potrivită eram, încât într-o zi m-a întrebat Serghei: „Tu ești domnișoară de onoare pe undeva azi?”, și-a amintit ea.

Însă, Raluca Bădulescu nu a rențat la felul său de a fi extravagant, așa că le ruga pe gazde să o trezească la 5 dimineața să se macheze, să își pună genele, perucile. „A mai fost o situație pe care o să o vedeți pe parcusul competiției, eu veșnic cu poșetă. Eu o să rămân în istoria Asia Express concurenta cu poșeta”, a mai dezvăluit aceasta înainte de premiera Asia Express 2025.

Întrebată cum l-a ales pe fostul soț să îi fie partener pe Drumul Eroilor, Raluca Bădulescu a răspuns: „Pentru că noi suntem împreună de mai multe de 18 ani. Noi ne-am despărțit în acte, dar noi nu ne-am despărțit niciodată. Suntem familie, o să rămânem familie toată viața. Mă cunoaște foarte bine, iar eu sunt un om, totuși, dificil. Aici, râdem glumi, suntem fericiți, dar avem de toate. Toată viața și-a dorit Asia Express, a visat Asia Express. Lui îi place aventura. Ar fi dorit, dacă se poate în fiecare an, în fiecare sezon”.

În plus, a declarat că spre deosebire de alte cupluri care au avut nevoie de o pauză după ce s-au întors din competiției, la ea și fostul soț nu s-a pus problema.

Raluca a mărturisit că se înțeleg în continuare foarte bine și că nu au descoperit unul la celălalt, în aceste situații limită, ceva care să le schimbe relația.

Asia Express - Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.