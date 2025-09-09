Asia Express sezonul 8, 9 septembrie 2025. Cine a câștigat al doilea joc de amuletă din prima etapă. Presiunea și-a spus cuvântul

Al doilea joc de amuletă le-a pus la încercare abilitățile de bucătari și ospătari concurenților. Proba care s-a desfășurat atât în apă, cât și pe uscat s-a jucat până în ultima clipă

Emil Rengle și Alejandro, Ștefan Floroaica și Alex Ion, Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au întâlnit cu Irina Fodor pe malul lacului pentru jocul de amuletă. Cele trei echipe au dat tot ce au avut mai bun pentru întrecerea care s-a desfășurat atât pe uscat, cât și pe apă. Proba le-a pus la încercare abiltățile de bucătari, de ospătari, dar și atenția la detalii și politețea. Concurenții s-au transformat în ospătari, iar lupta s-a dat până în ultima secundă cu multe răsturnări de situație.

Emil Rengle și Alejandro au câștigat al doilea joc de amuletă, la Asia Express sezonul 2 ediția 3 din 9 septembrie 2025

„Sunt trei familii pe lac, se relaxează și așteaptă să mănânce. La început, le veți duce câte 4 cockatail-uri. Apoi, le veți duce supa, pe care va trebui să o faceți tot după model, apoi felul principal, apoi desertul. De fiecare dată când le veți servi mâncare, vă vor da niște păhărele cu lapte de cocos, iar voi trebuie să veniți și să umpleți aceste recipiente până la semn. Când laptele de cocos a ajuns până la semn, veți începe să faceți o piramidă de pahare. Nu pur și simplu, ci paharele vor trebui să conțintă câte 2 măsuri de lapte de cocos și două de gin, iar când ați făcut piramida, veți începe să turnați și șampania. Cine a turnat ambele sticle de șampanie, câștigă. „Puteți primi 2, 3 sau 4 păhăruțe de la clienții voștri. Dacă după patru drumuri, nu s-a umplut recipientul, va trebui să vă mai duceți încă o dată cu unul din felurile pe care le aveți”, a explicat Irina Fodor, înainte de a da startul.

Prima tură a început în forță, iar Emil și Alejandro au ajuns cu un avantaj destul de mare la familia lor de clienți. Cu toate acestea, drumul de întoarcere, cu paharele pline de lapte de cocos le-a dat bătăi de cap.

Nu au lipsit nici accidentele, iar Gabi Tamaș căzut de pe ponton, la întoarcere, atunci când a vrut să iasă din hidrobicicletă.

După al doilea fel de mâncare, Ștefan și Alex au prins avans, dar deși au făcut cele mai multe drumuri, recipientul lor cu lapte de cocos era mai gol decât al adversarilor.

Pe de altă parte, chiar dacă Tamaș și Alexa au fost cei mai lenți dintre cele trei echipe calificate la jocul de amuletă din a treia ediție la Asia Express sezonul 8 din 9 septembrie 2025, ei conduceau la cantitatea de lapte de cocos.

„Nu înțeleg cum”, au reacționat Ștefan și Alex, iar apoi, din greșeală, au vărsat unul dintre preparatele celor doi.

„Chiar dacă eram ultimii în cursă pe pedalat, ca și cantitate, de fiecare dată, aduceam cu unul sau două recipiente mai mult decât ei”, au spus Tamaș și Alexa, cu toate acesta prima echipă care a reușit să umple recipientul a fost cea formată Emil și Alejandro.

Avansul nu i-a ajutat prea mult pentru că într-un moment de neatenție, Alejandro a dărâmat piramida de pahare. Același lucru li s-a întâmplat și celorlalte două echipe și rând pe rând au preluat conducerea.

În final, Emil și Alejandro au reușit să mențină avansul și ei au câștigat și al doilea joc de amuletă din prima etapă de la Asia Express - Drumul Eroilor ediția 3 din 9 septembrie 2025.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.