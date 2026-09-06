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Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Ce echipă a ajuns prima la steag, înainte de prima misiune? Cum au folosit avantajul

Un avantaj important a fost câștigat chiar înainte de prima misiune la Asia Express. Ce alegere au făcut primii concurenți ajunși la steag și cum i-a surprins decizia lor pe ceilalți?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 21:00 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 21:05
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Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Ce echipă a ajuns prima la steag, înainte de prima misiune? Cum au folosit avantajul | Antena 1
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Prima ediție a sezonului 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” a venit cu provocări încă din primele minute ale competiției. După ce au traversat deșertul și au fost nevoiți să se descurce într-un teritoriu complet necunoscut, concurenții au pornit în căutarea primului steag, cel care le putea oferi un avantaj important înainte de prima misiune.

Ce echipă a ajuns prima la steag, înainte de prima misiune

Cei care au reușit să ajungă primii la steag au fost Torje și colegul său de echipă. Ajunși înaintea celorlalte perechi, cei doi au avut ocazia să afle ce avantaj le-a pregătit Irina Fodor și, mai important, au putut decide cum să îl folosească.

După ce au ajuns la destinație, concurenții au deschis plicul și au citit instrucțiunile. Mesajul Irinei le-a explicat că traversarea deșertului a fost doar începutul aventurii și că urma să ia o decizie care avea să influențeze modul în care celelalte echipe își vor petrece prima noapte.

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„Ați reușit să traversați deșertul, dar acesta nu este decât începutul. Pentru a începe călătoria trebuie să vă lăsați telefoanele, portofelele în cutiuța cu poza voastră. Veți petrece noaptea în această tabără de iurte. Casele tradiționale locuite de uzbecii din deșert. Dacă sunteți prima echipă ajunsă, o să aveți o iurtă numai pentru voi. Celelalte perechi vor locui câte două în fiecare iurtă, în funcție de ce veți hotărî voi”, a fost mesajul transmis concurenților.

Citește și: Program TV Antena 1. Diseară începe Asia Express 2026! Cine sunt cele 9 echipe care pornesc pe Drumul Mătăsii

Cum au folosit Torje și colegul său avantajul

Cei doi au avut astfel o misiune importantă: să stabilească ce echipe vor împărți aceeași iurtă. Decizia nu a fost una lipsită de consecințe, mai ales că în competiție există deja personalități puternice și posibile rivalități.

Prima alegere i-a adus în aceeași iurtă pe Cheloo și Mihai Ban și echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Apoi, What's UP și Miky au fost repartizați alături de echipa formată din Mirela Retegan și Maya.

O altă iurtă a fost împărțită de Maurice Munteanu și Connie Preda, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Ultima iurtă a fost destinată echipelor Loredana Chivu și Anamaria Mocanu și Radu Isac și Eduard Hordilă.

Astfel, avantajul câștigat de Torje și colegul său nu le-a oferit doar confortul unei iurte proprii, ci și posibilitatea de a influența prima seară a celorlalți concurenți. Alegerea perechilor putea crea încă de la început alianțe, tensiuni sau, dimpotrivă, momente de apropiere între echipe.

Prima ediție a demonstrat astfel că în „Asia Express” fiecare avantaj poate conta. Concurenții trebuie să fie atenți nu doar la probe și la viteza cu care se deplasează, ci și la deciziile pe care le iau, pentru că acestea pot avea efecte asupra întregii competiții.

Când se difuzează Asia Express 2026 la Antena 1

Sezonul 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” a început duminică, 6 septembrie 2026, la Antena 1. Cele nouă echipe au pornit într-o aventură spectaculoasă pe Drumul Mătăsii, unde trebuie să facă față unor misiuni dificile, să găsească soluții ingenioase și să se adapteze rapid situațiilor întâlnite pe traseu.

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„Asia Express” poate fi urmărit la Antena 1 duminica, de la ora 20:00, iar luni, marți și miercuri, de la ora 20:30. Episoadele pot fi urmărite și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Cum s-au descurcat concurenții cu bagajele în deșert: „Am vrut să le arunc”... Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Cine este concurenta pe care Cheloo a ajutat-o: „Un mare om de caracter”...
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