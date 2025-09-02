Un nou sezon al celui mai intens reality show de aventură începe pe 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1.

Asia Express – Drumul Eroilor va fi difuzat patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri – și le promite telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții la cote maxime.

Asia Express – sezonul în care nimic nu e imposibil: caracatiță vie în farfurie, caniculă, furtuni și ninsoare

“Pregătiți-vă pentru o aventură fabuloasă! Noul sezon Asia Express – Drumul Eroilor vă invită într-o călătorie totală. De la primul pas, spectacolul prinde viață și devine mai sălbatic, mai imprevizibil și unic cu fiecare kilometru. Traseul nostru începe în inima Filipinelor, acolo unde contrastele sunt splendide: orașe vii, sate pierdute în junglă, insule care par desprinse dintr-un vis. Apoi drumul ne poartă în Vietnam, o țară care fascinează prin forță și frumusețe, unde fiecare piață, fiecare drum prăfuit și fiecare zâmbet devine parte dintr-o aventură intensă. Iar călătoria atinge apogeul în Coreea de Sud – modernă, strălucitoare și plină de surprize. Un teritoriu unde tradiția și viitorul dansează împreună într-un spectacol unic. De la provocări extreme la momente de grație, Drumul Eroilor e o experiență splendidă și completă: cultură, emoție, tensiune și descoperire, toate împletite într-un show fără egal”, declară Marius Damian, povestitorul care cercetează de opt sezoane fiecare drum de la capătul lumii.

Citește și: Cum arată una dintre camerele de hotel în care a stat Irina Fodor.Prezentatoarea Asia Express a fost ”acuzată” că se bucură de lux

Articolul continuă după reclamă

Echipele pornesc într-o călătorie memorabilă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Chiar dacă primele două țări au mai fost pe harta Asia Express, acum concurenții vor ajunge în locuri complet noi, în timp ce Coreea de Sud se adaugă traseului cu o energie culturală și urbană inconfundabilă.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Citește și: Problemele cu care s-au confruntat Irina Fodor și concurenții Asia Express 2025 pe Drumul Eroilor. Ce a povestit prezentatoarea TV

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.