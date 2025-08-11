Problemele cu care s-au confruntat Irina Fodor și concurenții Asia Express 2025 pe Drumul Eroilor. Ce a povestit prezentatoarea TV

Irina Fodor a vorbit despre problemele cu care s-a confruntata atât ea, cât și concurenții Asia Express 2025 pe Drumul Eroilor. Prezentatoarea TV a scos la iveală detalii din spatele camerelor de filmat, înainte de marea premieră.

Asia Express 2025 are premiera duminică, 7 septembrie 2025. Până la prima ediție a reality show-ului, Irina Fodor a povestit despre provocările de care a avut parte pe Drumul Eroilor.

Ca de fiecare dată, concurenții noului sezon au fost nevoiți să își depășească limitele fizice și psihice pentru a putea duce până la final cursa. Aceștia s-au bucurat din plin de experiență, depășind cu atenție obstacolele care le-au stat în cale.

Cu ce probleme s-au confruntat Irina Fodor și concurenții Asia Express 2025 pe Drumul Eroilor

Prezentatoarea TV a dezvăluit că cea mai mare problemă pe care a întâmpinat-o la filmările pentru noul sezon Asia Express a fost vremea. Toată echipa a fost luată prin surprindere de ploile torențiale.

„În primul rând n-a ținut vremea cu noi nici măcar o clipă în sezonul acesta de Asia Express. Ne-a plouat cum nu vă puteți imagina! Concurenții au fost uzi până la piele nonstop. Nici nu știu cum au rezistat psihic în primul rând.

În Filipine este cald. Dar când ești ud nonstop, la un moment dat ți se face și frig. Și după ce că îți este frig, îți este și foame. Și după ce că ți-e foame, ești și nedormit și tot așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am tras chiar lozul norocos”, a spus Irina Fodor, potrivit cancan.ro.

„Dar am trăit niște, cum să spun, șocuri aproape. Pentru că ne așteptam să găsim ceva și am găsit altceva. Vietnamul a fost total diferit față de cum ne așteptam noi să-l vedem, să-l găsim. Spectaculos din multe puncte de vedere. Coreea de Sud este așa, ca o piatră prețioasă, greu de atins și când ai ajuns acolo, totul te fascinează. Nici nu știu de unde să încep, pentru că a fost, din punctul meu de vedere, un sezon atipic”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

Mai mult, Irina Fodor a scos la iveală un detaliu important, faptul că dinamica echipelor s-a schimbat în noul sezon, iar telespectatorii vor fi luați prin surprindere de ceea ce urmează să vadă la televizor.

„Și treaba asta atipică, cred că au dat-o concurenții. A fost un cast diferit ca vibe. Adică, mult mai orientați spre a trăi clipa, spre a se simți bine, spre a se distra. Și atunci, au schimbat cu totul ritmul cursei, din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut într-un fel. Într-un fel eram obișnuită cu încrâncenarea, cu adrenalina aia nonstop: vreau să ajung primul, vreau să ajung primul.

Aici s-au schimbat un pic lucrurile. N-a dispărut, cum să spun, spiritul de competiție, dar în alt fel, și cu alte glume, și cu altfel de moduri de a se descurca în societățile pe care le-am întâlnit. Este altfel față de ce ați văzut până acum”, a mai zis Irina Fodor, conform sursei citate mai sus.