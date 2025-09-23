Antena Căutare
Asia Express-Drumul Eroilor, din nou lider detașat de audiență. Azi, concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine

După un drum lung, plin de obstacole, dar și foarte obositor, prin ploaie și vânt, concurenții Asia Express – Drumul Eroilor s-au reîntâlnit aseară la careu, acolo unde au aflat cine sunt cei care au câștigat ultima imunitate mare din Filipine.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 13:16 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 13:30
Descoperă ce se întâmplă în ediția din 23 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor | Antena 1

Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit cu mare bucurie vestea cea mare. „Am jucat în campionate mari la viața mea, dar asta a fost prima oară când am simțit că mi se înmoaie genunchii”, a declarat Gabi Tamaș. Telespectatorii au urmărit în număr foarte mare cea mai nouă ediție Asia Express, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public.

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20.29 – 00.05, Asia Express a condus clasamentul audiențelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.2 puncte de rating și 24.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4.4 puncte de rating și 17% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.6 puncte de rating și 17.4% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 4.3 puncte de rating și 13.5% cotă de piață.

Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 4.8 puncte de rating și 15.3% cotă de piață. Cursa pentru ultima imunitate mare din Filipine a fost în topul preferințelor pe toate segmentele de public, show-ul de la Antena 1 înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 6.5 puncte de rating şi 24.1 cota de piață, postul secund având 4.6 puncte de rating şi 17% cota de piață. În minutul de aur, 21.53, 1.1 milioane de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

A treia zi a etapei a treia din Asia Express – Drumul Eroilor difuzată diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 îi va provoca pe concurenți să intre în mijlocul tradițiilor filipineze și să aducă la viață unele dintre cele mai spectaculoase simboluri culturale ale țării: păpușile gigant.

Cu două secole în urmă, localnicii au creat aceste uriașe figuri pentru a ironiza cotropitorii spanioli, într-o perioadă marcată de suferințe și lipsuri. Astăzi, păpușile gigant din Angono sunt recunoscute de UNESCO drept moștenire culturală și au devenit un simbol al identității naționale. Concurenții Asia Express vor fi puși în fața unei misiuni inedite: la stația de lucru, vor găsi un uriaș neterminat, pe care trebuie să-l asambleze, să-l îmbrace și să-i fixeze capul. Apoi, unul dintre membrii echipei va intra în structură și, ghidându-se după o hartă, va porni prin oraș în căutarea artistului care a inspirat păpușa. Doar după ce îl vor găsi și se vor întoarce cu succes la punctul de plecare, echipele vor putea primi adresa finală din Manila, următoarea destinație de pe Drumul Eroilor.

Ziua a treia promite momente pline de culoare, emoție, tensiuni între echipe și provocări fizice, dar și un contact unic cu tradițiile filipineze care continuă să uimească prin vitalitatea și forța lor simbolică.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National

colaj foto cu concurenti de la asia express, editia din 22 septembrie 2025
Perioada 22 septembrie 2025

