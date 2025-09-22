Interviu cu Raluca Bădulescu și Florin Stamin. Ce spun cei doi concurenți Asia Express despre cumetriile de pe Drumul Eroilor

Antena Căutare
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre aventura vieții lor, participarea la Asia Express. Iată ce spun despre o posibilă repetare a experienței.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 14:57 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 14:57

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au avut o căsnicie de 17 ani, în urmă cu aproximativ doi ani au decis să divorțeze, însă asta nu i-a împiedicat să pornească împreună pe Drumul Eroilor.

Cel mai dur show din România i-a pus în situații fără precedes și le-a arătat tuturor ce relație deosebită au cei doi. În exclusivitate pentru a1.ro, Raluca și Florin dezvăluie detalii din culisele show-ului.

Ce a însemnat Asia Express pentru Raluca Bădulescu și Florin Stamin

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au accetat cu mult entuziasm să participe la Asia Express. Florin chiar a mărturisit că era un vis de-al lui să participe la acest show. Însă de la acceptarea propunerii și până la a da piept cu fiecare misiune de pe Drumul Eroilor este cale lungă.

Cum i s-a schimbat perspectiva Ralucăi Bădulescu asupra show-ului de la primirea propunerii, până la finalul concursului

„Ca orice telespectator, normal că am urmărit aproape toate sezoanele din Asia Express (...) Asia Express este un fenomen, este o experiență, este ceva incredibil. Nu m-aș fi gândit vreodată că eu aș putea să particip la Asia Express. După cum s-a văzut, nici nu sunt vreo participantă activă, dar pe de cealaltă parte, fără să vrei, când intri în Asia Express inițial este șocul foarte mare! (...)

Față de tot ceea ce știi tu despre viață (...) brusc intrarea în Asia Express pentru cei mai sensibiloși la cap e un șoc foarte mare! Adică nu mă așteptam. Și a fost și treaba cu apa. Indiferent de faptul că eu am făcut înot, mie mi-este frică de mare, de ape din astea tulburi. Dacă văd piscine, în alea pot să mă bag. (...) A fost șocul foarte mare: oamenii de acolo, cazările, sărăcia”, mărturisește Raluca Bădulescu.

„Tot ce-am văzut acolo m-a destabilizat psihic, eu nefiind o tipă extrem de stabilă psihic oricum, după cum s-a stabilit. Însă pe parcurs, cu forțele reunite, Florin, echipele, colegii, toată lumea, am început ușor-ușor să mă mai montez psihic. Și începe să-ți placă, și după aceea îți dai seama la un momnet dat că este cea mai intensă, fantastică, incredibilă experiență pe care o poate trăi un om într-o viață”, mai adaugă ea. „Eu mă consider binecuvântată - și suntem binecuvântați - că am avut norocul în viața asta să trăim Asia Express. (...) Întrece orice imaginație.”

Care este secretul rezistenței lui Florin Stamin, eroul de pe Drumul Eroilor

„Nu am niciun secret”, spune el sincer. „Eu așa sunt. Sunt călit.”

„N-are niciun secret. Așa e el de la Dumnezeu. Este cel mai puternic, este cel mai deștept, este cel mai bun din toate punctele de vedere”, intervine Raluca.

„Nu voiam să mă laud eu”, glumește Florin. „Pentru mine este un joc, într-adevăr cu un grad mare de dificultate atât la probe, cât și mental, dar eu le depășesc cu brio. N-am niciun fel de problemă.”

„Dacă ar fi avut alt partener și nu pe mine, s-ar fi distrat mult mai bine”, spune Raluca.

„Mă gândeam și la câștig”, râde Florin.

„Ținând cont că este împreună cu mine - noi am fost căsătoriți 17 ani și suntem în continuare împreună pe viață - păi poate ceva să-l doboare pe Florin în viața asta? Nu există!” este de părere ”Regina”.

„Eu sunt călit”, mai precizează el.

Ce moment le va rămâne cu siguranță în amintire de la Asia Express

„Toate momentele”, spune Florin Stamin.

„Toate au farmecul lor”, afirmă și Raluca Bădulescu.

„N-ai cum să uiți nimic din Asia Express”, mai adaugă Florin. „E o experiență magică.”

Cumetriile de la Asia Express au devenit un subiect extrem de vehiculat. Care este treaba cu ele

„Ne cunoșteam mai de mult”, expică Florin. „Oamenii buni se simt.”

„Cumetrie înseamnă petrecere”, intervine Raluca. „Noi ne știm de la cumetrii, adică de la petreceri, din oraș, de la restaurante, de la prieteni comuni.”

„Fiecare a venit cu o strategie acolo”, mai spune Florin.

„Cu care am stat mai mult la cumetrii, la râs și la glume, am zis pe ăia nu-i votăm”, a explicat Raluca. „Nu că am avea ceva cu nimeni dintre toți ceilalți. Repet, colegii sunt super mișto. Îmi plac toți, suntem prieteni cu toți.”

Cum au reacționat cunoscuții după că au văzut imaginile cu ei din Asia Express

„Că nu le vine să creadă, îmi scriu mie, și că le place la nebunie show-ul și că mă felicită pentru curajul pe care l-am avut, pentru că nu se aștepta nimeni să am curaj - nici eu”, răspunde sincer Raluca.

„Toată lumea aștepta cu nerăbdare să înceapă concursul la televizor”, spune Florin. „M-au felicitat în mare parte.”

„Lucru care mă bucură rău! Deși eu acolo sunt de lemn și vorbesc enorm”, mai adaugă ”Regina”.

Ar mai repeta experiența Asia Express, în aceeași formulă sau alături de altcineva

„Eu știu ce o să zică Florin”, este de părere Raluca.

„Aș repeta-o!” răspunde Florin.

„Și eu, am și zis”, spune și Raluca.

„Dacă s-ar putea, cu echipa diferită”, râde Florin.

„Eu nu vreau, mă! De ce?” îl întreabă coechipiera sa.

„A doua oară aș trage și eu la câștig”, răspunde Florin.

„Eu vreau să merg și a doua oară, vreau să merg și a treia și a cincea și a șaptea. Aș pleca în secunda asta”, spune Raluca. „Și eu, pentru că îl iubesc pe Florin, știu sigur că ar repeta-o, dar nu m-aș mai duce eu pereche cu el, pentru că, spre binele lui, ar putea să fie și el forță mondială.”

„El să se ducă cu altcineva ca să câștige și eu să mă duc cu altcineva ca să ne bucurăm de experiență”, a mai spus Raluca Bădulescu.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și în AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

colaj raluca bădulescu și florin stamin
+39
Mai multe fotografii

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

