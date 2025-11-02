Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele au fost provocate să mănânce creaturi marine vii. Cum au început penalizările

Olga Barcari a stârnit amuzament la proba creaturilor vii. Concurenta le-a tăiat și mâncat fără pic de reținere. „Mă gândeam la fostul, tăiam acolo și m-am răcorit!” a fost replica care a stârnit hohote de râs.

Concurenții au ajuns pentru prima dată într-o piață din Coreea de Sud, însă niciunul dintre ei nu se aștepta ca prima cursă să fie atât de intensă și plină de surprize.

Ei s-au costumat în faimoasele AJUMMAS (femeile care lucrează în piață și care păstrează tradiția culturii gastronomice coreene) și au trecut la treabă fără să se gândească la ceea ce i-a așteptat de fapt la final.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează

Concurenții au mâncat creaturi marine vii. Cum au înfruntat cea mai grea masă servită vreodată la Asia Express, în ediția 33 din sezonul 8, difuzată pe 2 noiembrie 2025

Prima dată ei au fost instruiți să adune creaturi vii din acvarii pe care să le taie și să le gătească pentru clienți importanți, însă după ce au terminat tot de făcut aceștia au aflat că de fapt ei sunt degustătorii preparatelor lor.

„Una mai scârboasă ca cealaltă și una mai urâtă ca cealaltă” a spus Karmen după ce a văzut creaturile marine pe care urma să le mănânce în scurt timp.

„<< O creatură alunecoasă roz și moale - arată ca un organ >>. Spune-le unor doi bărbaţi să caute ceva ce seamănă cu un organ. La ce crezi că ne-am gândit? La un organ genital, evident. Ce vorbești măi? Ne-am gândit la inimă direct” au spus și actorii, fiind surprinși total de proba de la piață, fără să știe încă faptul că ei vor urma să mănânce acele creaturi.

După mult amuzament, echipele au început să le taie și să le prepare, iar reacțiile lor nu au întârziat să apară:

„Mă gândeam la fostul, tăiam acolo și m-am răcorit!” a spus Olga Barcari, stârnind râsete în jurul ei.

„Aoleu, ce scârbos”, „Când rămâneau bucăți atâtica, ele se contractau, făceau tot felul de lucruri, noi le-am pus în farfurii în timp ce alea se mișcau pe acolo...” au fost alte reacții ale concurenților care vedeau celebra caracatiță vie, una dintre delicatesele tradiționale din Busan.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”

După ce au tăiat creaturile cu multă reținere, cei opt concurenți au aflat că ei sunt cei care trebuie să le mănânce și că nu pot pleca în noua misiune până când nu vor goli farfuriile.

„Tot ce e aici mișcă! Se plimbă măi pe gâtul meu, n-ai cum să mănânci așa ceva” a spus Karmen, urmând ca și Ștefan să reacționeze imediat: „Eu doar să mă uit la alea și îmi vine să vomit!”.

Două echipe și-au asumat penalizarea pentru că nu și-au dorit să termine de mâncat toate creaturile

Primele care au renunțat la probă au fost Karmen și Olga, care au refuzat să golească farfuriile pentru a putea pleca mai departe în cursă.

„Când am văzut că nu se termină porțiile alea niciodată în viață, sincer, am cerut penalizare! Mai bine piezi timp stând, nu?” a spus Karmen la testimoniale, urmând ca Olga să recunoască că mai bine nu le spunea actorilor că au făcut asta, deoarece imediat au decis și ei să recurgă la acest gest.

„Chiar am mâncat din toate. N-avem nicio șansă să terminăm asta, solicităm și noi penalizare!” a spus și Alexandru Ion, dezamăgit de proba care s-a dovedit a fi cu adevărat provocatoare.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle a fost la un pas de moarte. Ce confesiuni a făcut abia acum