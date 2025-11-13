Imediat după ce a câștigat Asia Express-Drumul Eroilor, Gabi Tamaș a transmi sun mesaj neașteptat, la care fanii au reacționat imediat.

A fost o finală de vis, presărată cu multe misiuni dificile, porții duble de stres, situații neprevăzute și emoții din plin. După ce au trecut printr-un adevărat carusel de sentimente și trăiri, marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor i-a desemnat câștigători pe Gabi Tamaș și pe Dan Alexa.

Descoperă mai jos ce mesaj a transmis Gabi Tamaș, imediat după ce a câștigat Asia Express!

Ce mesaj a transmis Gabi Tamaș, imediat după ce a câștigat Asia Express! Detaliul observat imediat de mulți

Nouă echipe au acceptat provocarea de a porni pe Drumul Eroilor de la Asia Express. La final, marea finală s-a jucat între Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Articolul continuă după reclamă

Numeroase misiuni dificile după săptămâni întregi petrecute doar pe drumuri și dormind în gazde, un carusel uriaș de emoții și trăiri, dar și situații neașteptate, așa s-ar putea rezuma experiența Asia Express.

Citește și: Interviu Gabi Tamaș. Câștigătorul Asia Express, declarații în exclusivitate despre cel mai dur reality show: „Fără el nu cred...”

La final, cei care au reușit să fie cea mai rapizi și să pună astfel mâna pe marele trofeu au fost fotbaliștii. Cu ultimele puteri, aceștia s-au bucurat din plin de premiu.

La scurt timp după marea finală Asia Express-Drumul Eroilor, Gabi Tamaș a transmis un mesaj neașteptat, la care fanii au reacționat imediat. Un detaliu observat de mulți a fost atitudinea modestă a acestuia, dar și spiritul de fair play cu care care i-a felicitat pe cei din echipa adversă.

„Cred că cel mai mare câștig pentru noi este faptul că voi, cei de acasă, i-ați cunoscut pe Gabi și pe Dan, nu pe Tamaș și pe Alexa.

Ci pe doi băieți – unul din Brașov, unul din Caransebeș – care au plecat în povestea asta cu gândul să se simtă bine, să descopere locuri noi și să se bucure de tot ce trăiesc.

Evident, spiritul competiției e în noi, fără doar și poate, și nu avea cum să nu se instaleze într-o confruntare la un asemenea nivel.

Suntem fericiți pentru tot ce am trăit acolo și, sincer, nu ne-am așteptat să ajungem unde am ajuns.

Un alt câștig la fel de important este faptul că am câștigat prieteni, am câștigat o familie, am cunoscut niște oameni absolut extraordinari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mulțumim întregii echipe Asia Express – o echipă care face performanță, o echipă de oameni dedicați, o echipă care va rămâne mereu în sufletul nostru. @mona.segall @lionterobert @disneysuitsme @danhaiducu @dianazamfirescu @mariannegotei @aneiadelina

Și vă mulțumim vouă, celor de acasă, pentru toată susținerea și toate mesajele pe care le-am primit de la voi.

Și un mulțumesc special pentru Ștefan și Alex.

Nu cred că putea exista o finală la fel de tare dacă nu eram cu voi. Tot ce ați făcut în competiția asta și în finala din Seul ne-a motivat și pe noi. Sunteți parte din povestea asta și rămâneți acolo.

Vă pupă păpușicile!”, a fost mesajul transmis de Gabi Tamaș