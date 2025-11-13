Interviu Gabi Tamaș. Câștigătorul Asia Express, declarații în exclusivitate despre cel mai dur reality show: „Fără el nu cred...”

Echipa fobaliștilor a câștigat Asia Express. Iată ce a dezvăluit Gabi Tamaș în exclusivitate pentru a1.ro despre parcursul pe Drumul Eroilor, trofeu și prietenia cu Dan Alexa.

Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt câștigătorii Asia Express - Drumul Eroilor. Deși și-au oferit slabe șanse la începutul competiției, lucrurile s-au schimbat pe parcurs, ajungând în finală cu planuri mari de câștig.

Citește și: Interviu Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. Concurenții Asia Express retrăiesc cu emoție marea finală: „Ne-a plăcut foarte mult..”

Gabi Tamaș, despre parcursul la Asia Express, prietenie și planuri de viitor

Gabi Tamaș a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre experiența Asia Express. Drumul Eroilor s-a dovedit a fi unul câștigător pentru echipa fotbaliștilor.

Articolul continuă după reclamă

În primul rând, felicitări! Sunteți oameni învățați cu tot ce înseamnă competiție. Ce reprezintă acest trofeu pentru tin, Gabi

„Ce să reprezinte? Trofeul vieții, până la urma urmei, pentru că n-am mai fost și n-am mai trăit așa experiență niciodată. Am luat campionat, am promovat, am retrogradat, am jucat la un european, dar credeți-mă că această experiență și acest trofeu nu se compară cu ceea ce am făcut până acum. Pentru mine este trofeul vieții”, spune sincer câștigătorul Asia Express - Drumul Eroilor.

Ce consideri că ți-a venit mănușă în Asia Express

„Pot considera, datorită parcursului, că mănușă, mi-a venit partenerul cu care m-am înțeles foarte bine. Fără el nu cred că puteam să câștigăm”, a răspuns Gabi Tamaș.

Citește și: Interviu Anda și Joseph Adam. Concurenții Asia Express dau cărțile pe față. Ce nu vor uita niciodată de pe Drumul Eroilor

Ce experiență de pe Drumul Eroilor îți va rămâne pentru mult timp în memorie și de ce

„Nu pot spune că îmi va rămâne o experiență. Îmi va rămâne tot show-ul în minte, pentru că a fost ceva ce nu am mai făcut până acum. Credeți-mă, autostopul, cazările, să te rogi de lume și să aștepți să fii acceptat... asta, vă dați seama, îmi va rămâne în minte. Plus probele care au fost unele mai grele, unele mai ușoare, dar, una peste alta, toate au fost distractive și mi-a plăcut foarte mult.

Consideri că v-au ajutat carisma și voia bună pe Drumul Eroilor?

„Carisma... poate carisma lui Dan m-a ajutat la unele probleme mai mult, dar per ansamblu cred că oamenii, Gabi și Dam, asta a ținut cont de parcursul nostru, pentru că am arătat cum suntem noi, nu cei care zicea lumea - figuranți, fotbaliști și așa mai departe. Omenia din noi ne-a ajutat foarte mult și să ajungem cât mai departe, și să câștigăm acesta trofeu”, este de părere Gabi.

Citește și: Serghei Mizil, despre momentele de cumpănă pentru echipa lui la Asia Express - Drumul Eroilor."Când eram în Vietnam..."

Dacă și copiii voștri ar vrea să trăiască experiența Asia Express, ce le-ai spune, cum ai reacționa. Și ce sfat le-ai oferi

„Eu, sincer, n-aș da niciun sfat dacă copiii noștri ar vrea să participe, pentru că aș vrea să se lovească de unele chestii ale vieții pe care ar trebui să le simtă pe pielea lor și să vadă cum pot trece cât mai repede peste ele. Pentru că nu vreau să le dau sfaturi. Eu nu am fost omul care să dau sfaturi unei persoane că poate greșește sau poate greșesc eu, nu știu. Caracterul omului nu este la fel. Cu toții suntem diferiți, așa că n-aș putea să dau un sfat. Poate altă persoană se va descurca mult mai bine decât noi sau decât mine în unele probe”, răspunde câșigătorul Asia Express.

Cum a reacționat fiica ta când a văzut primele imagini cu voi la Asia Express

„Cum a reacționat fiica mea când m-a văzut pe TV? Nu e prima oară când mă vede la televizor, dar prima oară când mă vede în postura asta și, credeți-mă, s-a bucurat foarte mult. Chiar prima întrebare am pus-o familiei dacă sunt de acord să plec la Asia Express și au fost, au fost pro”, explică Gabi.

Citește și: Interviu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Care e secretul echipei lor în Asia Express. Ce mesaj au transmis despre relația lor

Cu ce echipe ați legat o prietenie - o cumetrie - mai strânsă

„Cumetrii noi n-am avut. Noi am avut prietenii și chiar am legat prietenii cu majoritatea concurenților. Nu putem spune că cu unii mai mult, cu unii mai puțin. Poate cu Serghei, că toată lumea zice că Serghei cu Tamaș... dar uitați că e prima oară când ne întâlnim. La telefon am mai vorbit, dar mereu mi-a fost frică să mă duc să îl întâlnesc, pentru că știți că are același comportament ca al meu. Adică îi place apa plată foarte mult. Și mie. Și am zis să ne ferim până ne vom întâlni. Și uite că ne-am întâlnit. Poate cu Serghei am avut, eu personal. Bineînțeles, și celelalte fete, celelalte concurente și concurenți”, glumește Tamaș.

„Noi n-am avut, să spunem, vreo răutate împotriva unui cuplu sau unei perechi. Pentru că nu, nu suntem genul”, a adăugat Gabi. „Noi am fost și suntem cu toți la fel. Adică n-am avut o simpatie mult mai mare față de o pereche sau alta.”

Citește și: Interviu cu Raluca Bădulescu și Florin Stamin. Ce spun cei doi concurenți Asia Express despre cumetriile de pe Drumul Eroilor

Ce veți face cu premiul Asia Express sau ce ați făcut deja

„Ce vom face cu premiul? Cu banii? Cu banii de pe premiu? Oh, păi îi ia nevastă-mea pe toți. Îmi lasă și mie de o bere acolo: <<Ia, Găbi, zici tu că ai meritat?>> La mine, nu, e soția, ea e cu banii, eu-s cu munca. Acuma e și ea cu munca”, spune Gabi Tamaș.

Ce planuri de viitor ai

„Planurile de viitor o să le vedeți cât de curând, credeți-mă”, a anunțat câștigătorul Asia Express - Drumul Eroilor.

Aventura Asia Express s-a încheiat aseară, iar finaliștii au dus o ultimă cursă de excepție, la finalul căreia echipa formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa a ieșit învingătoare.