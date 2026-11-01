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Concurenții de la Asia Express, despărțiți în semifinală! Ce decizie a luat Irina Fodor și cum au reacționat echipele

Irina Fodor a făcut un anunț neașteptat în semifinala Asia Express: concurenții au fost despărțiți de partenerii lor. Cine a plecat în misiuni și cine a rămas la jocuri?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 22:38 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 22:47
Concurenții de la Asia Express, despărțiți în semifinală! Ce decizie a luat Irina Fodor și cum au reacționat echipele | Antena 1
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Semifinala Asia Express le-a pregătit concurenților o nouă provocare, care le-a pus la încercare capacitatea de a lua decizii rapide și de a lucra individual. După probele solicitante de până acum, Irina Fodor a venit cu un anunț neașteptat: a sosit momentul ca echipele să se despartă, iar cei doi parteneri să continue competiția separat.

Momente grele la Asia Express

Decizia a schimbat strategia participanților, obișnuiți să parcurgă traseul împreună și să se bazeze unul pe celălalt în timpul misiunilor. De această dată, fiecare concurent a trebuit să accepte că va avea de înfruntat provocările fără ajutorul partenerului său.

Prezentatoarea le-a explicat că jumătate dintre participanți vor rămâne alături de ea pentru a lua parte la o serie de jocuri, în timp ce ceilalți vor pleca în misiuni pe traseu. Astfel, cele patru echipe au fost nevoite să decidă cum își împart responsabilitățile și cine este mai potrivit pentru fiecare dintre cele două categorii de provocări.

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Înainte de a lua hotărârea finală, concurenții au analizat situația și au încercat să găsească cea mai bună strategie.

Ce decizie a luat Irina Fodor și cum au reacționat echipele

Alegerea nu a fost una ușoară, mai ales că fiecare probă poate conta în această etapă a competiției, iar punctele și avantajele obținute pot face diferența în lupta pentru calificarea în marea finală.

În cele din urmă, Gabi Torje, Alex, Ana-Maria și Mirela Vaida au fost cei care au plecat în misiuni. De cealaltă parte, Oana Tomoiagă, Valerie Lungu, Loredana Chivu și Alexuc au rămas alături de Irina Fodor, unde au avut de înfruntat jocurile pregătite de prezentatoare.

Despărțirea a venit într-un moment în care presiunea este tot mai mare pentru concurenți. Ajunși în semifinală, aceștia știu că nu își mai permit greșeli, iar faptul că trebuie să se descurce fără partenerii lor poate complica și mai mult lucrurile. Fiecare va trebui să-și demonstreze abilitățile, să se adapteze rapid și să obțină rezultate cât mai bune pentru echipa sa.

Cum se vor descurca participanții în această formulă inedită? Cum va arăta strategia aleasă de fiecare echipă? Se va dovedi una inspirată? Pe Drumul Mătăsii, lupta pentru un loc în finala Asia Express devine tot mai intensă.

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Cine a câștigat amuleta în semifinala Asia Express. Lupta dintre echipe a fost mai intensă ca niciodată...

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