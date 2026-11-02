Concurenții de la Asia Express, puși în situații complet diferite după despărțirea echipelor. Ce a pățit Loredana Chivu

Echipele s-au despărțit, iar concurenții își joacă soarta în finala Asia Express - Drumul Mătăsii așa cum pot mai bine. Iată ce dificultăți au întâmpinat în prima noapte.

Concurenții de la Asia Express, puși în situații complet diferite după despărțirea echipelor | Antena 1

Poate una dintre cele mai grele probe din Asia Express, misiunea în care echipele trebuie să se despartă și să facă misiunile separat, este în desfășurare!

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Concurenții de la Asia Express, puși în situații complet diferite după despărțirea echipelor

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Valerie Lungu a câștigat un avantaj prețios pentru iubitul ei. Alex a avut asigurată cazarea, ceea ce s-a dovedit a fi o adevărată salvare!

În timp ce Mirela Vaida, Gabi Torje și Ana-Maria Mocanu întreabu de cazare în stânga și-n dreapta, coechipierii lor aveau parte de o primire călduroasă și o masă îmbelșugată.

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Loredana Chivu s-a simțit vinovată când s-a văzut în fața platourilor cu mâncare, gândindu-se că Ana-Maria ar fi putut rămâne fără cazare și masă în seara respectivă.

La fel și Oana Tomoiagă, și Alin Alexuc. Valerie Lungu știa sigur că Alex Gîlcă are, cel puțin, parte de o cazare bună, câștigând avantajul pentru el.

Ana-Maria, Mirela, dar și Gabi au simțit căutarea cazării ca pe o misiune mult mai dificilă fără partenerii lor. Aceștia s-au plimbat prin sat în toiul nopții

„Am intrat pe străduțele alea. Eu cred că ăla a fost momentul în care m-a izbit realitatea, că eu sunt singură, că n-am cu cine să vorbesc, că nu știu ce șanse voi avea să găsesc un loc de cazare și, ai ales, mi s-a părut foarte sinistră localitatea aia. Nu era nimeni pe stradă”, a relatat Mirela Vaida.

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„Alexuc, unde ești?” spunea și Gabi Torje, care a simțit și el lipsa coechipierului său. „Satul pare un muzeu în care mai sunt patru oameni rămași să aibă grijă de muzeu!”

Și el a întâmpinat dificultăți în a găsi un loc de cazare.

„Ceva greu, ceva nașpa. În doi puterea crește! Când ești singur și te vezi singur ești trist, ești debusolat, ești nesigur pe tine”, a fost și părerea Anei-Maria Mocanu.

„Astăzi sunt foarte norocos pentru că am o femeie puternică lângă și a câștigat. Mi-a făcut un favor astăzi, n-o să-l uit niciodată”, a mărturisit Alex Gîlcă. „Dacă ea nu câștiga, mi-ar fi fost foarte greu să găsesc cazare într-un astfel de sătuc.”

„Eu mă supăr că Alex nu este acum lângă mine, dar mă bucur în același timp că nu sunt doar eu avantajată în sensul ăsta!” este de părere Valerie Lungu.

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„O doamnă ne aștepta pe fereastră. Știi, cum veneai la mama (...), această doamnă așa ne-a așteptat”, a observat Alin Alexuc.

„Toți dormim împreună într-un loc frumos, avem mâncare”, a spus Valerie.

„N-a mâncat nimic săracu'”, își aduce aminte Alexuc de Gabi.

„Care ați zis că aveți remușcări?” a întrebat Oana la masă.

„Eu”, a răspuns Loredana Chivu.

„Chiar îmi pare rău de ei”, a adăugat și Alexuc.

„Eu o să mănânc o porție dublă în solidaritate pentru Ana”, a anunțat Loredana.

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„Când mâncam mă mai gândeam și la Gabi dacă o avea ce să mănânce”, a mărturisit Alexuc.

„Noi suntem bine, pentru ei a fost mai rău”, a explicat Oana.

În tot acest timp, coechipierii lor își căutau încă o cazare. În cele din urmă fiecare a ajuns la gazde primitoare, seara terminându-se cu bine pentru toți.

„No, no, no în dreapta îmi arăta fericirea! Venea doamna, șefa! (...) N-am apucat să vorbesc prea mult cu ea” a povestit Gabi Torje. „Știam eu că trebuie să trec podul ăsta. Ăsta e podul dorințelor!”