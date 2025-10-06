Antena Căutare
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea

Irina Fodor s-a întors și cu lucruri speciale din aventura Asia Express, nu doar momente de neuitat. Iată ce a pus în bagaj în drum spre casă.

Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 15:34
Irina Fodor, în vârstă de 37 de ani, este prezentatoarea a două show-uri îndrăgite de telespectatori. Asia Express - Drumul Eroilor este în plină desfășurare, iar Chefi la cuțite este gata-gata să înceapă cu un nou sezon.

Ce obiecte deosebite a pus Irina Fodor în bagaj înainte de a se întoarce acasă din Asia Express - Drumul Eroilor

Irina Fodor nu a luat doar amintirile cu ea în drum spre casă după încheierea filmărilor Asia Express - Drumul Eroiloc, ci și anumite obiecte de suflet.

Irina Fodor este la al cincilea sezon în această aventură, iar fiecare experiență are un loc aparte în sufletul ei. De asemenea, prezentatoarea TV nu pleacă de pe meleagurile fermecate fără mici obiecte care să-i aducă aminte de culturile respective.

„E o colecție mare de lucruri cumpărate din Asia Express. Multe dintre ele sunt dublate ca să spun așa. Soţul nu știe asta, dar de fiecare dată cumpăram un suvenir și mi-era atât de frică să nu îl pierd sau că se întâmplă ceva, că îl sparg sau mai știu eu ce, încât mai luam încă unul identic. Bani aruncați pe geam, ar zice Fodor. Amintiri pentru toată viața, aș zice eu. Dacă le strâng pe toate, am două pungi consistente”, a dezvăluit Irina Fodor, într-un interviu.

În colecția acesteia se găsesc, printre altele, brelocuri, magneți, cercei, suporturi de pahare și chiar creme.

„Am și brelocuri, am și magneți, brățări, cercei, tot felul de pixuri frumos decorate. Mai am măști de lemn la fel pictate manual, suporturi de pahare. Pahare în sine, adică mi-aduc aminte că din Iordania am cumpărat două pahare, pe care le-am adus acasă cu mare grijă. Ce mai am? Suporturi de lumânări, lucruri de genul ăsta, tablouri înfășurate frumos, aduse acasă. Multe, multe, multe”, a spus ea.

Nici din Filipine, Vietnam și Coreea de Sud nu a plecat cu mâna goală. După acest sezon Asia Express, Irina s-a întors acasă atât cu obiecte de decor, cât și cu haine și creme de față.

„Din Filipine mi-am cumpărat brățări, din Vietnam cred că am suporturi de pahare și din Coreea ne-am cumpărat lucruri de-astea mai practice, mai lumești, mai hăinuțe, mai știi cum e. Că era păcat, am ajuns acolo, am luat un sac de creme de față, nu știu ce fac, că nu mai pot să citesc. Acolo îți explică oamenii ce să faci cu ele. Uiți dacă ți-ai luat 70, ajungi acasă și te uiți pe ele…” a spus frumoasa prezentatoare. „Toată lumea îmi spunea: cum? Ai ajuns în Coreea? Trebuie să-ți cumperi cosmetice! Asta am făcut.”

irina fdor lângă un dragon auriu în asia express - drumul eroilor 2025
Cu toate acestea, recunoaște că multe sunt și pentru prietenele sale: „N-am uitat pe nimeni.”

