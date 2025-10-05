Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. S-au schimbat echipele de pe Drumul Eroilor. Cum arată noua formulă din etapa cinci

Telespectatorii au avut parte de o surpriză uriașă în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025. Irina Fodor a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că echipele se vor schimba în cea de-a cincea etapă.

Concurenții au avut parte de o zi plină de adrenalină pe Drumul Eroilor în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025. Probele au fost dificile, iar autostopul le-a dat mari bătăi de cap.

Cu speranța că vor ajunge la timp pentru a participa la jocul de amuletă din etapa cinci, perechile de vedete au plecat în cursă. Obstacolele de pe traseu și replicile acide nu au întârziat să apară.

Ce pedeapsă au primit Serghei Mizil și Mara Bănică după ce au fost salvați de la eliminare. Cu cine au plecat în misiuni la Asia Express - Drumul Eroilor

În urmă cu o ediție, Serghei Mizil și Mara Bănică au fost salvați de la eliminare. Deși au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor, cei doi au rămas în competiție pentru că insigna din săculeț a fost verde.

Cea de-a cincea etapă a reality show-ului a venit și cu o pedeapsă pentru concurenți. Aceștia au fost nevoiți să plece în cursă alături de un al treilea partener: un animal de companie. Cei doi au rămas uluiți când au văzut de cine o să fie însoțiți.

Serghei Mizil și Mara Bănică au avut mare grijă de prietenul lor. Concurenții l-au schimbat de hăinuțe, i-au dat să mănânce și să bea apă. Toate acestea în timp ce se aflau pe traseu, după misiuni.

Prin ce probe au trecut concurenții în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025

În ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025, echipele au avut de îndeplinit o mulțime de sarcini dificile. Pentru început, vedetele au aflat de la oamenii din zonă care sunt cele patru animale sacre din Vietnam.

După ce i-au dat judecătorului un obiect pe care se afla un dragon, o broască țestoasă, o pasăre Phoenix sau un unicorn, concurenții au plecat către următoarea misiune: să realizeze păpuși dintr-o plastilina specifică țării.

Aventura a continuat pe străduțele din Vietnam, unde au căutat localnici care semănau cu figurile confecționate pentru a le face câteva poze.

Ce echipă a câștigat jocul pentru amuletă din ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025

Tot în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025, doar trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Cei care s-au „luptat” pentru marele avantaj și 1.000 de euro au fost Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Serghei Mizil și Mara Bănică, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Surprizele nu au întârziat să apară pe Drumul Eroilor. Pentru a câștiga Jokerul, concurenții au avut de trecut peste o probă grea, care le-a testat memoria și răbdarea. Aceștia au fost nevoiți să vâslească și în același timp să învețe diferite specii de păsări din Vietnam.

Competiția a fost aprigă, iar o întorsătură de situație a luat pe toată lumea prin surprindere. Cei care s-au descurcat cel mai bine la jocul pentru amuletă au fost chiar Mara Bănică și Serghei Mizil. Așadar, aceștia au obținut un avantaj puternic.

Cum arată echipele din cea de-a cincea etapă Asia Express sezonul 8. Ce reacții au avut după ce au aflat că își vor schimba coechipierii în ediția 17 de pe 5 octombrie 2025

După ce au aflat câștigătorii jocului pentru amuletă din ediția 17 a sezonului 8 Asia Express, de pe 5 octombrie 2025, concurenții au primit o mare provocare din partea Irinei Fodor: să vâslească cu picioarele sau cu mâinile pentru a lua doi săculeți din bărcile unor localnici.

Echipele au avut parte de o surpriză uriașă atunci când au aflat că își vor schimba coechipierii în cea de-a cincea etapă a reality show-ului. Mara Bănică a fost complet dezamăgită după ce a descoperit că va pleca în cursă alături de Anda Adam.

„Eu m-am dus cu lemnul din om în om. Unde nu speram să mă potrivesc, m-am potrivit. Era ultima persoană cu care îmi doream să fiu în cursa asta! Toată lumea, în viziunea mea, era foarte bine împărțită, mai puțin eu.”, a spus Mara Bănică.

Anda Adam s-a bucurat de noua formulă, mai ales de faptul că soțul ei a picat cu un coleg. Acest detaliu a stârnit o mulțime de reacții din partea Marei Bănică: „Ea tot băga bățul prin gard, m-am făcut că nu înțeleg”.

„Dumnezeu nu doarme!”, a zis Serghei Mizil

De asemenea, Dan Alexa va merge pe traseu cu Alina Pușcău, Gabriel Tamaș alături de Serghei Mizil, Olga Barcari o să îi aibă alături pe Emil Rengle, Alejandro Fernandez va forma o echipă cu Joseph Adam, Cristina Postu va pleca în cursă alături de Ștefan Floroaica, iar Alexandru Ion alături de Karmen Simionescu.

„Mare șoc ce mi-am luat! Nu cred!”, a spus Alexandru Ion.

„Vai de capul meu!”, a fost reacția lui Joseph.

„Vă rog să vă așezați în funcție de noua ordine!”, i-a anunțat Irina Fodor.

„Acolo aș vrea să văd, Anda și Mara, acolo sigur o să iasă scântei!”, a evidențiat Gabriel Tamaș.

