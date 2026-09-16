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Cum a răspuns Maurice Munteanu la întrebarea: „Ți-au dat mulți bani să mergi la Asia Express?”. Ce l-a convins să participe

Maurice Munteanu și Conni Preda formează o echipă puternică și savuroasă în sezonul 9 Asia Express. Recent, cei doi au fost invitați la Super Neatza, pentru a oferii detalii neștiute despre parcursul lor pe Drumul Mătăsii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 13:07 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 13:49
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Invitat la Super Neatza, Maurice Munteanu a vorbit despre experiența lui pe Drumul Mătăsii, dar și despre motivația de a zbura până în China: „China miroase a bănișori. Cheltui destul de mult și cash-ul nu are moarte!”, a spus Maurice.

Maurice Munteanu este concurent în sezonul 9 Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Florin Ristei l-a întrebat pe Maurice Munteanu ce l-a determinat să accepte provocarea Asia Express. În spirit de glumă, artistul a completat: „Și de ce banii?”.

Maurice Munteanu a povestit că și-a dorit să-și învingă fobia de zbor, motiv pentru care s-a obligat pe sine să zboare până în China.

„Fobia cruntă de avion care s-a instalat progresiv. Eu am zburat mult la viața mea și în urma unui accident de mașină nu am putut să mai zbor. Și am vrut să mă oblig să ajung în China cu avionul”, a spus Maurice Munteanu.

„Ți-au dat mulți bani să participi la Asia Express?”. Răspunsul lui Maurice Munteanu

Despre banii primiți pentru a participa, Maurice nu a dat prea multe detalii. Când Ristei l-a întrebat: „Ți-au dat mulți bani să participi la Asia Express?”, concurentul a vorbit despre relativitatea întrebării.

„Ce înseamnă mulți bani? Asta e o chestie relativă. Pentru cineva foarte mulți bani poate să însemne 10.000 de euro, pentru altcineva foarte mulți bani poate însemna 200.000 de euro. Dar nu contează banii”, a fost felul în care Maurice Munteanu a ales să răspundă la întrebarea despre sume.

Cine e Tănțica, personajul pe care Maurice Munteanu l-a invocat pe Drumul Mătăsii

Citește și: Asia Express, 13 septembrie 2026. Maurice Munteanu a îngenuncheat și a „invocat-o pe Tănțica”. Ce s-a întâmplat imediat după

Maurice Munteanu a mai vorbit la matinal și despre personajul pe care l-a invocat în situațiile limită din Uzbekistan. Ei bine, fanii Asia Express au aflat astfel că „Tănțica” este un personaj fictiv.

„Tănțica nu există. Doar că mi-a apărut în minte posibilitatea invocării unui personaj care să-mi poarte noroc”, a explicat Maurice Munteanu.

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colaj cu Maurice Munteanu si bani
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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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