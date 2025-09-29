Cum s-a schimbat relația dintre Ștefan Floroaica și iubita lui, Sânziana Negru, după Asia Express. Ce a dezvăluit actorul

Ștefan Floroaica, concurentul Asia Express – Drumul Eroilor care face echipă cu Alex Ion, s-a bucurat din plin de experiența din cele 3 țări asiatice.

Ce spune Ștefan Floroaica despre cum s-a schimbat relația lui cu Sânziana după Asia Express

Ștefan Floroaica a primit sfaturi de la iubita lui, Sânziana Negru, înainte de a participa la Asia Express – Drumul Eroilor. Sânziana Negru și prietena ei, Laura Giurcanu, au câștigat America Express în 2023 când au luptat din greu pentru a obține marele premiu.

Sânziana Negru a trecut și ea prin experiențe dificile și probe care i-au adus multe provocări ei și Laurei Giurcanu, dar, cu toate astea, cele două au continuat să muncească pentru a reuși să câștige emisiunea.

După ce a întâmpinat și el la rândul său cum mai multe experiențe dificile, Ștefan Floroaica a dezvăluit într-un interviu pentru Viva că îi poartă și mai mult respect iubitei lui.

„Am mai glumit pe tema asta din când în când, dar adevărul e că sunt două experiențe complet diferite – cu oameni diferiți, în țări diferite. Nu a existat vreo presiune din partea asta, și cred sincer că toți cei care trec prin Asia ies câștigați, indiferent de rezultat. Ce pot să zic e că, după ce am trăit și eu aventura asta, am căpătat un respect și mai mare pentru ea și pentru ce au reușit ele împreună. E un format greu, iar faptul că au și câștigat… e cu atât mai admirabil. Sfatul ei principal pentru mine a fost să nu iau totul chiar atât de în serios – nu știu dacă mi-a ieșit (râde), dar a fost un sfat foarte bun”, a spus Ștefan despre comparația cu experiența trăită de Sânziana la America Express.

După debutul în actorie cu rolul său principal din serialul Lia - Soția soțului meu, Ștefan a mai spus că nu se aștepta ca publicul să îl primească atât de bine. Acum, după mai multe proiecte de anvergură, el a spus că speră să primească oportunitatea unui alt proiect măreț.

„Mi-ar plăcea să mai joc, dacă apare ceva care mă provoacă și mă prinde. În ultima vreme, m-a prins treaba prin curte – meșterit, construit, reparat. E ceva liniștitor în genul ăsta de activitate. Deci cine știe… dacă nu mai prind un rol, poate urmez o carieră în construcții”, a mai zis Ștefan râzând.

Ștefan și Sânziana Negru formează un cuplu solid de mai bine de 2 ani și locuiesc împreună, într-o casă în mijlocul naturii, acolo unde se bucură din plin de liniște și timp petrecut alături de Hera, cățelușa lor.

