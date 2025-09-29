Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Cum s-a schimbat relația dintre Ștefan Floroaica și iubita lui, Sânziana Negru, după Asia Express. Ce a dezvăluit actorul

Cum s-a schimbat relația dintre Ștefan Floroaica și iubita lui, Sânziana Negru, după Asia Express. Ce a dezvăluit actorul

Cum s-a schimbat relația dintre Ștefan Floroaica și iubita lui, Sânziana Negru, după Asia Express. Ce a dezvăluit actorul

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 13:23 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 14:43
Galerie
Ștefan Floroaica a primit sfaturi de la iubita lui, Sânziana Negru, înainte de a participa la Asia Express – Drumul Eroilor. | Antena 1

Ștefan Floroaica, concurentul Asia Express – Drumul Eroilor care face echipă cu Alex Ion, s-a bucurat din plin de experiența din cele 3 țări asiatice.

Ce spune Ștefan Floroaica despre cum s-a schimbat relația lui cu Sânziana după Asia Express

Ștefan Floroaica a primit sfaturi de la iubita lui, Sânziana Negru, înainte de a participa la Asia Express – Drumul Eroilor. Sânziana Negru și prietena ei, Laura Giurcanu, au câștigat America Express în 2023 când au luptat din greu pentru a obține marele premiu.

Citește și: Cum au ajuns Ștefan Floroaica și Alexandru Ion să facă echipă la Asia Express. Ce spun despre experiența de pe Drumul Eroilor

Articolul continuă după reclamă

Sânziana Negru a trecut și ea prin experiențe dificile și probe care i-au adus multe provocări ei și Laurei Giurcanu, dar, cu toate astea, cele două au continuat să muncească pentru a reuși să câștige emisiunea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce a întâmpinat și el la rândul său cum mai multe experiențe dificile, Ștefan Floroaica a dezvăluit într-un interviu pentru Viva că îi poartă și mai mult respect iubitei lui.

„Am mai glumit pe tema asta din când în când, dar adevărul e că sunt două experiențe complet diferite – cu oameni diferiți, în țări diferite. Nu a existat vreo presiune din partea asta, și cred sincer că toți cei care trec prin Asia ies câștigați, indiferent de rezultat. Ce pot să zic e că, după ce am trăit și eu aventura asta, am căpătat un respect și mai mare pentru ea și pentru ce au reușit ele împreună. E un format greu, iar faptul că au și câștigat… e cu atât mai admirabil. Sfatul ei principal pentru mine a fost să nu iau totul chiar atât de în serios – nu știu dacă mi-a ieșit (râde), dar a fost un sfat foarte bun”, a spus Ștefan despre comparația cu experiența trăită de Sânziana la America Express.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 16 septembrie 2025. Ștefan Floroaica, cu ochii în lacrimi din cauza dorului de iubita sa. Ce a mărturisit

După debutul în actorie cu rolul său principal din serialul Lia - Soția soțului meu, Ștefan a mai spus că nu se aștepta ca publicul să îl primească atât de bine. Acum, după mai multe proiecte de anvergură, el a spus că speră să primească oportunitatea unui alt proiect măreț.

„Mi-ar plăcea să mai joc, dacă apare ceva care mă provoacă și mă prinde. În ultima vreme, m-a prins treaba prin curte – meșterit, construit, reparat. E ceva liniștitor în genul ăsta de activitate. Deci cine știe… dacă nu mai prind un rol, poate urmez o carieră în construcții”, a mai zis Ștefan râzând.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ștefan și Sânziana Negru formează un cuplu solid de mai bine de 2 ani și locuiesc împreună, într-o casă în mijlocul naturii, acolo unde se bucură din plin de liniște și timp petrecut alături de Hera, cățelușa lor.

Nu rata noi ediții Asia Express - Drumul Eroilor, duminica de la ora 20.00 și luni, marți și mericuri de la 20.30 la Antena 1 și în AntenaPLAY!

colaj stefan floroaica si sanziana negru
+12
Mai multe fotografii

Citește și: Asia Express sezonul 8, 21 septembrie 2025. Cine a câștigat ultimul Joker din Filipine. Prin ce probă au trecut echipele

Concurenții Asia Express, cu oalele de supă prin Vietnam, spre marea imunitate. Emisiunea, din nou lider de audiență...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Observatornews.ro Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
O vedetă OnlyFans cu o avere de 45 de milioane $ a anunțat că divorțează și asta a declanșat un scandal uriaș O vedetă OnlyFans cu o avere de 45 de milioane $ a anunțat că divorțează și asta a declanșat un scandal uriaș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din Vietnam. Avantaj uriaș pentru învingători
Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din Vietnam. Avantaj uriaș...
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Două echipe au ajuns la Irina Fodor, dar jocul nu s-a oprit. Ce a urmat la templu
Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Două echipe au ajuns la Irina Fodor, dar jocul nu s-a oprit. Ce a urmat...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis... Libertatea.ro
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x