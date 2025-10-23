Dan Alexa, despre femeia ideală pe care o dorește alături de el. Cât de mult s-a schimbat în relația cu copiii

Antena Căutare
Dan Alexa a dezvăluit ce își dorește de la femeia care îi este alături. Iată ce spune concurentul Asia Express.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 11:48 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 11:48
Dan Alexa s-a mutat la Timișoara, unde antrenează echipa Politehnica Timișoara, iar copiii îi sunt alături.

Ce spune Dan Alexa despre calitățile femeii care i-ar putea sta alături, dar și despre relația cu cei trei copii

Dan Alexa va împlini pe 28 octombrie 46 de ani. Acesta a început un nou capitol, după întoarcerea de la Asia Express. Este motivat să obțină cele mai bune rezultate cu echipa Politehnica Timișoara, iar în plan personal se vindecă după un divorț dureros.

Antrenorul a primit în cursul serii de luni trofeul „Lider prin Excelență în Fotbal” la Gala Performanței și Excelenței. Dan Alexa s-a dedicat mare parte din viață carierei unde a încercat întotdeauna să facă performanță.

După întoarcerea de la Asia Express, Dan Alexa a hotărât să profite de timpul petrecut cu copiii săi, astfel schimbându-și ușor prioritățile. Acesta a declarat, conform unei surse, că „sunt lucruri mai importante decât fotbalul”, precum familia și își dorește să recupereze timpul petrecut departe de copii.

„Fetele sunt la Timișoara, fiul meu este acum acolo. Am avut perioade în care le-am lipsit copiilor acum încerc să profit cât de mult pot pentru că sunt acolo și sunt lucruri mai importante decât fotbalul ceea ce până acum nu mi-am dat seama.

Încerc să recuperez timpul în care nu am fost lângă ei, îmi place să stau cu copiii. Fetelor mele le place foarte mult să mă urmărească la Asia Express.

Înainte să plec la Asia Express chiar ziceam și îmi doream ca fetele mele să fie mândre de mine, sper că am reușit lucrul ăsta!” a declarat concurentul Asia Express.

Dan Alexa are trei copii, două fete și un băiat, de care este foarte mândru. Antrenorul își dorește ca mezinul său să îi calce pe umeri, însă mărturisește că îl va sprijini indiferent de ce va alege să facă în viață, fiind conștient că trebuie să fie o alegere proprie.

De asemenea, alegerea de a se muta la Timișoara a fost una în concordanță cu dorința de a fi aproape de fiicele sale, pentru a petrece mai mult timp alături de ele.

„Copiii sunt speciali pentru mine! Am două fete, dar Arkan e cel mai mic și orice moment pe care îl petrec cu el este special, e minunat. E viața mea și mă bucur tare mult că pot să petrec cât de mult timp pot eu cu el. Mi-aș dori să mă urmeze în cariera de fotbalist, dar important este să facă ce îi place.

Orice fost fotbalist își dorește ca băiatul lui să îl urmeze în carieră… Îi place mingea, e foarte activ, foarte energic, vom vedea. Își alege drumul!

Ca tată am fost foarte mult timp absent, foarte mult timp plecat. Încerc să recuperez timpul ăsta. Am plecat la Timișoara ca să stau mai mult timp cu ele, cu fetele mele!” a mai adăugat el.

După întoarcerea de la Asia Express, Dan Alexa a trecut printr-o situație dificilă care s-a soldat cu un divorț. Concurentul Asia Express mărturisește că a trecut peste această etapă dificilă, că s-a vindecat și chiar își e pregătit să mai dea o șansă dragostei. Pentru femeia ideală nu își dorește decât să îl iubească și să se simte confortabil împreună.

„M-am vindecat de mult. Sunt un tip foarte realist! Îmi doresc o femeie care să mă iubească și cu care să mă simt confortabil!” a dezvăluit Dan Alexa.

