Diseară, de la 20:00, la Asia Express: Cătălin Botezatu intră spectaculos în competiție, în ultima etapă din Vietnam!

Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, aduce o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă.

Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 11:42 | Actualizat Duminica, 26 Octombrie 2025, 11:46
Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Cu multe valize și așteptări înalte, în perfect acord cu stilul său de viață sofisticat, Botezatu își face intrarea în competiție în stilul care l-a consacrat – spectaculos și sigur pe sine. Deși vine dintr-o lume a luxului, acesta se arată pregătit să lase totul deoparte pentru a trăi pe pielea lui aventura Asia Express.

Prima zi din această etapă vine cu o provocare inedită și plină de simbolism: concurenții trebuie să își arate aprecierea față de Mama Natură realizând două accesorii inspirate de aceasta. Echipele vor primi coșuri cu materiale și imagini de referință, iar misiunea lor este să creeze accesorii care să semene cât mai mult cu cele din poze. Doar dacă rezultatele vor fi pe placul judecătorului, vor putea merge mai departe fără penalizări. În funcție de ordinea în care ajung la locul probei, echipele vor avea și libertatea – sau constrângerea – de a alege coșul de lucru: primul sosit își poate alege materialele preferate, iar ultimul rămâne cu ce a mai rămas.

Citește și: Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei

După proba de creație, îi așteaptă o nouă provocare inspirată din viața localnicilor. Acolo îl vor cunoaște pe domnul Nai, care de generații trăiește din recoltarea stridiilor. Recent, el a descoperit o algă rară, cunoscută sub numele de caviar verde, considerată o delicatesă servită în cele mai exclusiviste restaurante. Concurenții vor trebui să-l ajute la recoltarea algelor, să pregătească șiraguri din cochilii și să le atârne de cutiile de polistiren din lac, așa cum face familia sa de ani de zile. Echipa care ajunge prima la destinație va avea un avantaj important: va alege gradul de dificultate al probei, atât pentru sine, cât și pentru rivalii din competiție.

Citește și: Dan Alexa, despre femeia ideală pe care o dorește alături de el. Cât de mult s-a schimbat în relația cu copiii

Pentru Karmen și Olga, începutul acestei etape vine cu o nouă provocare – un handicap special care le va testa răbdarea și adaptabilitatea: nimeni altul decât Cătălin Botezatu. Deși etapa promite să fie una dintre cele mai dificile, cele două concurente sunt hotărâte să ducă misiunile la bun sfârșit și să nu se lase descurajate. Ultima etapă din Vietnam promite o ediție plină de momente spectaculoase, decoruri fascinante și o competiție tot mai strânsă. Apariția lui Cătălin Botezatu adaugă un plus de eleganță și energie unei curse care nu mai lasă loc de greșeli, diseară, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


